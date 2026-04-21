「世界地球日」前夕與環團溝通 賴清德重申核能使用三前提

賴清德總統今（21）日接見「2026第23屆全國NGOs 環境會議環保團體代表」表示，面對環境議題，公民團體與政府不只是監督與被監督關係，更是共同推動國家進步的夥伴。並提出「強化國土規劃與資源治理」、「穩健推動能源轉型」、「守護生態環境與生命價值」、「擴大公私協力推動環保行動」等四大方向。（總統府提供）

賴清德總統今（21）日接見「2026第23屆全國NGOs 環境會議環保團體代表」表示，面對環境議題，公民團體與政府不只是監督與被監督關係，更是共同推動國家進步的夥伴。並提出「強化國土規劃與資源治理」、「穩健推動能源轉型」、「守護生態環境與生命價值」、「擴大公私協力推動環保行動」等四大方向，強調政府將加強溝通，盼攜手打造永續、繁榮、美麗的台灣。

賴清德致詞時表示，明天是「世界地球日」。環保團體代表所提出的議題涵蓋範圍非常廣，未來將要求各部會持續列管與追蹤進度，並強化與社會各界溝通；對於推動成果將主動說明，面臨困難時也期盼也能夠彼此理解、共同協助解決。

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總統並提出四大政策方向：

第一，強化國土規劃與資源治理。面對氣候變遷與國際情勢的挑戰，國土規劃與資源管理是國家韌性的重要基礎。特別是針對再生能源區位與土方管理，他會請相關部會務必落實「經濟發展兼顧環境保護」的原則，打造具備調適能力的國土環境。同時，為了對接國際經貿趨勢，更要完善資源循環制度，讓綠色轉型不只是環保目標，更成為台灣在全球供應鏈中的競爭優勢。

第二，穩健推動能源轉型。能源安全就是國家安全。政府將全力確保能源供需的穩定與自主，並且持續提升能源自主與韌性。除了持續推動多元綠能、智慧儲能、深度節能、以氣換煤、以煤備援之外，對於核能的使用，他要重申政府會持續秉持三項前提：核安無虞、核廢有解、社會有共識，來審慎處理。另外，包括小水力在內的分散式綠能發展，政府也會積極檢討程序加速推動。

第三，守護生態環境與生命價值。要秉持「原地扎根、共榮共好」的精神，守護台灣的生物多樣性。因此，他會請相關部會持續導入「基於自然的解決方案」，將分散的棲地串連成「生態綠島」，兼顧生態保育與永續發展，讓人與自然能夠和諧共生。

第四，擴大公私協力，推動環保行動。已責成環境部全面規劃「全國植樹計畫」，並預計在4月30日的「國家氣候變遷對策委員會」中正式提出。在城市中種樹，不僅能有效降溫，減緩熱島效應，強化防洪韌性，更能淨化空氣、守護生態多樣性，這是臺灣邁向永續發展最紮實的基礎工程。

隨後，總統接受自然保育與環境資訊基金會董事長陳瑞賓代表遞交《全國NGOs環境會議建言書》。接著在聽取環境會議議題溝通平台何宗勳召集人報告「全國NGOs環境會議列管議題溝通成果」後，與環團代表進行意見交流。

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