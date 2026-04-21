中路足球場完工6年不能用 桃園市府斥資7300萬改善

中路足球場場地凹凸不平，草地光凸，還有碎石、雜物，球員都不敢使用。（記者謝武雄攝）

位於桃園中路重劃區文小用地因為沒有開發計畫，市府於2020年暫闢為中路足球場，但場地凹凸不平，還有碎石、磚塊，各學足球隊都不敢使用，桃園市政府體育局預估該善費用要7300萬元，經立法委員萬美玲申請運動部補助4400萬元，萬美玲今召集相關單位到場會勘，體育局長許彥輝表示，經費到位後會發包施工，預計2027年啟用。

許彥輝說，改善工程進入招標階段，預計6月中開工，球場必須要取得FIFA國際足總認證，未來球場將進行人工草皮更新、排水系統改善及附屬設施優化，並新增夜間照明設備，屆時將大幅提升場地品質，提供更安全、完善的足球運動環境。

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許彥輝說，未來球場白天提供學校競技訓練，夜間、假日某些時段給開放給社區使用，也會聽取各方意見，滿足學校、球員需求。

萬美玲說，桃園區共有19所學校有足球隊或社團，其中中興國中連續兩年挺進全國比賽八強；同安國小也在全國盃賽屢獲佳績，但中路足球場是桃園區僅有的標準11人制規格的足球場，初期規劃設計不當，場地以土方填平，缺乏平整性，現況更有大小不一的坑洞與碎石，容易造成球員受傷，不僅無法辦理正式賽事，就連練習都險象環生，球隊都不敢使用。

萬美玲提到，此外，足球親子參與度高，加上氣候炎熱，遮蔽空間一定要充足，一旁的家長可以幫忙加油，球員也有適當休息空間。

立法委員萬美玲（右二）邀請地方人士會勘中路足球場。（記者謝武雄攝）

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