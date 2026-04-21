清潔隊員帶頭汙染！垃圾殘渣拋排水溝 南市環保局：從嚴懲處

民眾拍下台南官田清潔隊1名隊員將清理後的垃圾丟下一旁的排水溝，引發議論。環保局將記過處分，並立即清理該處排水溝。（擷取自Threads）

台南市官田區清潔隊員今（21）日中午在清潔隊停車場清理垃圾車後，竟將垃圾殘渣丟入一旁的排水溝內，目擊民眾當場傻眼，將影片上傳網路社群平台Threads，引發民眾議論「離譜！」更有人直批，清潔隊員的環境衛生常識竟然如此，應該要嚴辦。

台南市環保局得知後表示，該清潔隊員的行為已違反工作守則並影響環境衛生，除將依規定記過處分，安排重新接受環境教育訓練，同時已立即清理該處排水溝，確保環境無污染疑慮，更要求全市各區清潔隊加強宣導與管理，全面杜絕類似情形再度發生。

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發文民眾表示，該名清潔隊員今天中午在台南官田隆田路橋下清理完垃圾車後，將垃圾全部丟進排水溝中，「真的很誇張耶！」、「這是垃圾車沒公開的SOP（標準作業流程）了嗎？」因該排水溝流向葫蘆埤，擔心影響到農業灌溉用水。文末還註明「歡迎直接轉載」。

環保局回應指出，經初步調查，該事件發生於清潔隊的停車場，該隊員完成車輛例行清理作業後，未依規定妥善處理地面殘留垃圾碎屑，逕自將殘渣投入排水溝，處置方式明顯不當。

環保局表示，清潔隊肩負維護市容環境之責，同仁更應以身作則，未來將持續強化教育訓練與督導機制，要求各區隊確實遵循標準作業流程，落實作業專業化與場區整潔管理。

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