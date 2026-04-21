淡江大橋》學者：機車道規範合格 但公路局一定要做壓力測試

淡江大橋機車專用道被機車路權團體批評太狹窄。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋即將於5月12日通車，近期因機車專用道被機車路權團體批評太狹窄、寬度只能容納一輛機車，會有車禍風險。學者認為，機車道設計符合交通預期輛和設計規範，但交通部公路局一定要特別針對機車專用道做救援SOP的壓力測試。

淡江大橋依公路等級劃分，屬於「紅盾牌」的台61快速公路。快速公路是介於高速公路與一般公路之間的專用道路，主要特點為中央分隔、雙向行駛，專供汽車及部分大型重型機車行駛，但公路局也規劃一條機車專用道，供新北市淡水、八里的短途聯絡。

請繼續往下閱讀...

日前公路局開放民眾上橋徒步參觀，並在上週末舉辦路跑和自行車活動，許多民眾發現，機車道很狹窄，加上旁邊欄杆，實際可行駛寬度甚至不到2公尺，只能行駛一輛機車，萬一機車道上有車禍，救護車無法通行救援。

消基會交通組召集人李克聰指出，以公路局預測淡江大橋在尖峰時段機車車流每小時1650輛來看，單線道交通服務水準為C級，還算是可以接受；車道設計有2.5公尺寬，也符合規範，「車道兩旁劃白線，是要讓騎士盡量被導引在白線內部、保留與路旁有餘裕空間，交通設計是可以接受的」。

李克聰表示，但機車專用道是單線道，本來就不該讓機車騎士超車，公路局也該在通車前盡量做壓力測試，特別是針對機車道的救援，通車後也要重做壓力測試，特別是在車輛較多的時候，檢驗在車多時如何救援、排除事故車輛等狀況。

成功大學交通管理科系教授鄭永祥表示，現在就批評淡江大橋是「機車地獄」太誇張了，以目前設計規範包括寬度2.5公尺、速限40公里，這是正確的規劃，加上快車、慢車速度不一樣，要車種分流才會安全，「不能只看單一車種，交通系統是整體的，仍要等實際通車後持續觀察」。

淡江大橋行人專用道、自行車道相當寬敞。（記者吳亮儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法