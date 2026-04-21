桃園「原球盃」報名開跑 首度開放社青組隊報名

桃園「原球盃」規劃原民相關趣味競賽。（桃園市青年局提供）

桃園市原住民人口數截至今年3月已突破9萬大關，躍居全國第二多原住民人口的縣市，僅次於花蓮縣，且是都會區原住民族人口數最多的城市。市府青年事務局與桃園市11所大專院校原住民族學生資源中心共同辦理「原球盃Yuan Chill Cup」，將於5月31日在開南大學戶外籃球場熱血登場，最大亮點首度擴大開放設籍或就業於桃園的原住民社會青年參與，並以融合原民文化特色的運動競技為交流主軸，打造桃園原青專屬的年度跨界交流平台。

青年局長侯佳齡今日表示，今年「原球盃」擴大邀請社會青年同樂，特別設計具文化底蘊的趣味競技「勇士同舟」，該項目需齊心站在木板上，將長圓筒由後往前交替傳遞以推進隊伍，將部落裡不分你我、交替互助的生活智慧，轉化為賽場上的默契，突顯唯有團隊接力才能共同前進，藉此展現桃園原青的團結熱情，市府將持續作為支持原青發展的最強後盾。

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侯佳齡說，今年「原球盃」活動內容豐富，白天除經典的3對3籃球、棒壘球與躲避球賽，亦規劃原民文化闖關活動，由各隊隨機抽題尋找解答，深化青年對自身族群文化的認識。晚間則安排「選手交流之夜」，讓來自不同校園與職場的青年世代，在激烈賽事後能輕鬆互動、分享經驗，進一步拓展人際網絡。

青年局歡迎設籍桃園，或在桃園就學、就業的原住民社會青年組隊，共同參與這場結合運動競技與文化傳承的盛事。賽事採線上報名，即日起至4月27日下午5時截止；意者可至青年局官網查詢或洽詢各校原資中心，另可關注「桃青參一咖」官方粉絲專頁掌握最新動態。

桃園「原球盃」排球競賽。（桃園市青年局提供）

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