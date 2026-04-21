為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園「原球盃」報名開跑 首度開放社青組隊報名

    2026/04/21 18:46 記者李容萍／桃園報導
    桃園「原球盃」規劃原民相關趣味競賽。（桃園市青年局提供）

    桃園「原球盃」規劃原民相關趣味競賽。（桃園市青年局提供）

    桃園市原住民人口數截至今年3月已突破9萬大關，躍居全國第二多原住民人口的縣市，僅次於花蓮縣，且是都會區原住民族人口數最多的城市。市府青年事務局與桃園市11所大專院校原住民族學生資源中心共同辦理「原球盃Yuan Chill Cup」，將於5月31日在開南大學戶外籃球場熱血登場，最大亮點首度擴大開放設籍或就業於桃園的原住民社會青年參與，並以融合原民文化特色的運動競技為交流主軸，打造桃園原青專屬的年度跨界交流平台。

    青年局長侯佳齡今日表示，今年「原球盃」擴大邀請社會青年同樂，特別設計具文化底蘊的趣味競技「勇士同舟」，該項目需齊心站在木板上，將長圓筒由後往前交替傳遞以推進隊伍，將部落裡不分你我、交替互助的生活智慧，轉化為賽場上的默契，突顯唯有團隊接力才能共同前進，藉此展現桃園原青的團結熱情，市府將持續作為支持原青發展的最強後盾。

    侯佳齡說，今年「原球盃」活動內容豐富，白天除經典的3對3籃球、棒壘球與躲避球賽，亦規劃原民文化闖關活動，由各隊隨機抽題尋找解答，深化青年對自身族群文化的認識。晚間則安排「選手交流之夜」，讓來自不同校園與職場的青年世代，在激烈賽事後能輕鬆互動、分享經驗，進一步拓展人際網絡。

    青年局歡迎設籍桃園，或在桃園就學、就業的原住民社會青年組隊，共同參與這場結合運動競技與文化傳承的盛事。賽事採線上報名，即日起至4月27日下午5時截止；意者可至青年局官網查詢或洽詢各校原資中心，另可關注「桃青參一咖」官方粉絲專頁掌握最新動態。

    桃園「原球盃」排球競賽。（桃園市青年局提供）

    桃園「原球盃」排球競賽。（桃園市青年局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播