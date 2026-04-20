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    首頁 > 生活

    東勢生命紀念館落成啟用 將提供3萬個櫃位及400樹葬穴位

    2026/04/20 11:31 記者歐素美／台中報導

    東勢區原有納骨塔即將飽和，台中市政府為紓解山城地區納骨設施不足問題，斥資3.27億元，東勢區第一公墓興建「東勢生命紀念館」，今天啟用！將可提供3萬位及400個樹葬穴位，還有80個汽車停車格，方便民眾落葉歸根、在地安葬、慎終追遠。

    台中市長盧秀燕出席啟用典禮表示，生老病死都很重要，7年前她上任時，台中市殯葬設施不足，致很多先人無地安葬，7年來市府斥資近70億元預算，新建生命紀念館或利用舊有設施增加櫃位，上月太平生命紀念館已啟用，今天是東勢生命紀念館，可提供3萬個櫃位。

    盧秀燕指出，這幾年台中市大量增加殯葬設施，共增加20萬個櫃位，符合20年需求，未來3任市長都不用煩惱；此外，市府也鼓勵環保葬，是全國第一名，目前共有10處樹葬區，全國最多，市民使用環保葬比例也達18%，近2成，平均5人即有1人採用環保葬，這是進步的殯葬觀念，因此，環保葬台中全部免費，讓先人可以落葉歸根、在地安葬，讓後人不用煩惱，可以慎終追遠。

    民政局長吳世瑋表示，盧市長上任以來，投入近70億元推動殯葬建設，總投入金額為六都最高，已陸續完成潭子生命紀念館、東勢殯儀館、神岡無主聚寶盆及外埔生命紀念館等多項設施，並同步推動太平、東勢及北屯3座大型納骨塔建設，以及崇德殯儀館原地改建。其中，太平生命紀念館與東勢生命紀念館已相繼啟用，北屯生命紀念館則預計明年完工，3處新館合計可提供逾12萬個櫃位，滿足台中未來20年殯葬需求。

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