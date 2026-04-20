福智文教基金會號召逾600人 清出上千公斤海廢

福智文教基金會號召逾600人，清出上千公斤海洋廢棄物。（圖由福智文教基金會提供）

福智文教基金會和雙北地區16家企業，近日在新北市萬里下寮沙灘舉辦「用愛環抱海洋 企業淨灘 GO！」活動，號召企業員工與親友逾600人參與，以實際行動落實環境永續與企業社會責任。活動依據國際淨灘行動（ICC）記錄方式統計，當天共清出約1307公斤海洋廢棄物，展現民間力量守護海洋的行動力。

福智文教基金會執行長郭基瑞表示，此次淨灘除清理海岸環境，也透過數據記錄讓參與者更具體了解海洋污染現況，清理出的垃圾以生活塑膠為大宗，包括寶特瓶、塑膠瓶蓋、免洗餐具等，另也發現漁業使用的浮球與浮筒等廢棄物，顯示海洋廢棄物來源多元，與日常生活及產業活動息息相關。

請繼續往下閱讀...

郭基瑞也表示，基金會長期推動「觀功念恩」理念，強調對自然環境心存感恩，並以行動回饋地球，地球孕育萬物，人類更應珍惜與守護，淨灘正是實踐環境責任的重要方式之一，基金會多年來持續在台灣各地舉辦企業淨灘活動，今年並結合慈心基金會推動「2026 bb減塑大集合：角落怪塑計畫」，串聯更多企業與民眾投入減塑行動。

除了淨灘，現場也安排廢棄物分類與回收的互動問答活動，吸引民眾踴躍參與，在輕鬆氣氛中學習正確環保觀念。郭基瑞指出，淨灘不只是短期清理，更重要的是喚起長期行為改變，鼓勵民眾從日常生活中落實減塑，例如減少使用一次性塑膠製品、自備環保杯與餐具等。

福智文教基金會強調，海洋污染問題需從源頭改善，除企業應落實環境責任外，民眾消費與使用習慣也同樣關鍵，透過淨灘活動，期望讓更多人關注海洋廢棄物議題，並以實際行動守護台灣珍貴的海洋環境。

福智文教基金會號召逾600人，清出上千公斤海洋廢棄物。（圖由福智文教基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法