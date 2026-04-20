「白恐不迷路地圖」揭示受難者生命軌跡 深化轉型正義教育

教育部國教署人權教育資源中心推出「白恐不迷路地圖在地篇」，近日於高雄歷史博物館舉辦成果發表會。（圖由教育部提供）

教育部國教署人權教育資源中心推出「白恐不迷路地圖在地篇」，近日於高雄歷史博物館舉辦成果發表會，透過4張結合人物與空間的故事地圖，帶領師生重新認識台灣白色恐怖歷史，深化轉型正義教育的實踐。

教育部國教署組長詹雅惠說明，這次發表的地圖以台北李格文、雲林鍾心寬、高雄柯旗化及屏東陳玉貞等4位受難者為主軸，透過政治檔案、史料研究、地理資訊與影音資料等多元工具，重建歷史脈絡與生命故事，這些地圖不只是標示歷史地點，更呈現受難者在威權體制下的生命軌跡，未來將進一步融入課程教學，促進校園討論與社會對話。

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監委范巽綠指出，在不義遺址舉辦發表具有重要象徵意義，人權議題早在九年一貫課綱即納入教育體系，108課綱更明確將國家暴力與轉型正義列為重要內涵，但如何在教學現場轉化為具體課程，仍是教育工作者面臨的挑戰。

范巽綠也提到，台灣與韓國在歷史發展上有相似經驗，如228事件與濟州四三事件、美麗島事件與光州事件等，透過國際交流可相互借鏡轉型正義的推動經驗，她並肯定人權教育資源中心與各地教師合作，運用國家檔案與教學設計，讓歷史教育更具深度。

根據國家人權館統計，1945年至1992年間，台灣白色恐怖受難者達12060人，若連同家屬影響，涉及人數更為龐大。詹雅惠指出，這段歷史不僅是過去的傷痕，也深刻影響社會發展，透過教育再現，有助於培養學生對人權與民主價值的理解。

國發會檔案管理局研究員許峰源也說明，研發團隊透過檔案解讀、實地訪查與口述歷史，將跨領域資料轉化為可互動的教學素材，使學生能從空間與故事中理解歷史情境，進一步思考公民責任與社會正義。

詹雅惠表示，「白恐不迷路地圖」不僅是研究成果，更是重要的教育資源，期望透過在地故事與空間連結，引導學生認識歷史、反思過去，並在理解中培養守護民主與人權的意識，讓轉型正義成為持續前行的社會力量。

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