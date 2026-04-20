世界宗教博物館獲美國繆思創意獎 靈性生態理念閃耀國際

位於新北市永和的世界宗教博物館以年度特展《光在萬物》榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定。（記者翁聿煌攝）

位於新北市永和的世界宗教博物館以年度特展《光在萬物》榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定，是靈鷲山繼福城連奪兩項國際大獎後，再度摘下全球創意獎項，形成「雙館共榮」的文化能量，讓「靈性生態」理念在世界設計語彙中綻放光芒，也是宗博館成立25週年的最佳賀禮。

宗博館指出，美國國際獎項協會（IAA）於2015年創立的繆思獎項，被視為全球創意與設計領域的重要指標，這次宗博館《光在萬物》特展，以「靈性生態」的深邃哲思與極致感官設計獲獎，意味以跨宗教、跨文化的敘事方式，成功將深層的靈性命題轉化為具有國際共感的展覽語言。

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主辦單位IAA讚譽《光在萬物》特展為當今全球創意產業中「最頂尖的傑作」（Cream of the crop），在各層面表現皆令人驚豔，獲獎關鍵在於成功將沉浸式的展覽體驗，轉化為一種超越國界的文化共鳴，展現出國際一流的專業實力與創新格局。

靈鷲山開山住持心道法師創立宗博館之初，便邀國際頂尖展示設計巨擘、曾操刀紐約自然史博物館、華盛頓浩劫博物館的RAA（Ralph Appelbaum Associates）擔綱，並與哈佛大學世界宗教研究中心合作完成，當時宗博館以前衛建築設計與環境營造，2002年獲北美權威設計媒體《應用藝術》（Applied Arts）雜誌所頒發的環境與指標設計獎。

世界宗教博物館以年度特展《光在萬物》榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定。（記者翁聿煌攝）

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