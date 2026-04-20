為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    世界宗教博物館獲美國繆思創意獎 靈性生態理念閃耀國際

    2026/04/20 08:42 記者翁聿煌／新北報導
    位於新北市永和的世界宗教博物館以年度特展《光在萬物》榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定。（記者翁聿煌攝）

    位於新北市永和的世界宗教博物館以年度特展《光在萬物》榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定。（記者翁聿煌攝）

    位於新北市永和的世界宗教博物館以年度特展《光在萬物》榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定，是靈鷲山繼福城連奪兩項國際大獎後，再度摘下全球創意獎項，形成「雙館共榮」的文化能量，讓「靈性生態」理念在世界設計語彙中綻放光芒，也是宗博館成立25週年的最佳賀禮。

    宗博館指出，美國國際獎項協會（IAA）於2015年創立的繆思獎項，被視為全球創意與設計領域的重要指標，這次宗博館《光在萬物》特展，以「靈性生態」的深邃哲思與極致感官設計獲獎，意味以跨宗教、跨文化的敘事方式，成功將深層的靈性命題轉化為具有國際共感的展覽語言。

    主辦單位IAA讚譽《光在萬物》特展為當今全球創意產業中「最頂尖的傑作」（Cream of the crop），在各層面表現皆令人驚豔，獲獎關鍵在於成功將沉浸式的展覽體驗，轉化為一種超越國界的文化共鳴，展現出國際一流的專業實力與創新格局。

    靈鷲山開山住持心道法師創立宗博館之初，便邀國際頂尖展示設計巨擘、曾操刀紐約自然史博物館、華盛頓浩劫博物館的RAA（Ralph Appelbaum Associates）擔綱，並與哈佛大學世界宗教研究中心合作完成，當時宗博館以前衛建築設計與環境營造，2002年獲北美權威設計媒體《應用藝術》（Applied Arts）雜誌所頒發的環境與指標設計獎。

    世界宗教博物館以年度特展《光在萬物》榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定。（記者翁聿煌攝）

    世界宗教博物館以年度特展《光在萬物》榮獲美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播