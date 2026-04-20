新北瑞芳動物之家軟體升級 打造友善收容環境

台灣防止虐待動物協會承接新北市瑞芳動物之家約100隻犬貓收容照護業務，整合醫療、絕育、行為評估、安置與認養推廣等環節。（圖由新北市動保處提供）

為精進收容動物照護品質，提升動物福利，自今年2月起，台灣防止虐待動物協會承接新北市瑞芳動物之家約100隻犬貓收容照護業務，整合醫療、絕育、行為評估、安置與認養推廣等環節，建構完善且制度化的照護流程，打造友善安全的收容環境。

台灣防止虐待動物協會自2021年起，長期協助瑞芳動物之家犬隻服務，每週末數十名志工協助遛狗、洗澡及陪伴，志工對每隻狗的習性與特質非常了解，不僅用心觀察犬隻的行為與情緒變化，也會因應每隻狗的個性，提供適合的互動方式與活動安排，讓犬隻逐漸建立信任感。

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台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，團隊進駐後導入專業照護制度，優化認養服務流程，從參訪導覽、媒合評估到認養後追蹤，建立完整支持系統，透過規律運動、志工陪伴及正向互動訓練，讓原本緊張或退縮的犬貓逐漸展現放鬆與親人的行為，身心狀態改善，提升認養機會。

住在新竹縣的馮小姐最近到瑞芳動物之家認養犬隻，前後共到訪3次，每次工作人員都安排與不同的狗狗互動、散步，最後在專業行為師評估與媒合下，馮小姐選擇把「大牛」帶回家。她說，喜歡狗狗垂耳、體型壯碩的模樣，彼此十分投緣，在多次散步、互動中，逐步建立情感。

新北市動物保護防疫處處長楊淑方指出，公私協力是推動動物保護的重要力量，透過專業團隊進駐與制度化管理，瑞芳動物之家成為兼具動物福利、人員專業與民眾信任的示範場域，將持續檢視營運成效，滾動式調整照護規劃，讓動物福利政策落實日常管理中。

此外，今年加碼推出「新北認養成犬入新厝送6好禮」方案，鼓勵民眾認養成犬，凡至新北市各動物之家完成認養，即可獲得寵物飼料、睡墊等好禮，協助新手飼主妥善準備照護環境。

瑞芳動物之家準備寵物鮮食餐，給收容的犬貓補充營養。（圖由新北市動保處提供）

新北市動保處辦理教育訓練，讓民眾進入動物之家時，更了解運作模式並增加動物曝光度。（圖由新北市動保處提供）

瑞芳動物之家的「大牛」被來自新竹的馮小姐認養。（圖由新北市動保處提供）

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