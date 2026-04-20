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    首頁 > 生活

    看海美術館「日常偏移」登場 超萌巨型博美犬成焦點

    2026/04/20 08:42 記者蔡宗憲／屏東報導
    超萌巨型博美犬成焦點。（記者蔡宗憲攝）

    超萌巨型博美犬成焦點。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島文化能量再升級！位於屏東車城海口港、被譽為「最南端藝術地標」的看海美術館，正式推出台日藝術家聯展《日常偏移》（Daily Deviation）。本次展覽邀請台灣紙漿雕塑藝術家蔡潔莘，與日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）跨國合作，展出32件充滿情感溫度的雕塑作品。除了精緻的室內展件，戶外更現身超萌的巨型博美犬充氣裝置，預計將掀起一波國境之南的打卡熱潮。

    本次《日常偏移》展覽的核心，在於從平凡生活中捕捉細微的情感偏移。日本藝術家佐野美里以「狗」作為自我的投射，透過木雕刻劃出多樣的姿態，展現出人類內心的依附、警覺與脆弱。對她而言，狗不僅是寵物，更是觀察自我情緒的一面鏡子。值得一提的是，佐野美里特別為屏東創作了3件全新作品，並首度公開創作手稿，讓觀眾能一窺作品從靈感醞釀到成型的完整歷程。

    台灣藝術家蔡潔莘則深耕紙漿雕塑多年，作品風格溫潤且具療癒感。她長期關注人與動物、自然生命間的連結，並在創作中實踐環保理念，利用低耗能、低廢棄的材料打造出帶有幽默感的造型。蔡潔莘的作品讓人在忙碌的節奏中，重新找回日常陪伴的溫度。

    除了館內的精彩雕塑，展覽另一大亮點是由佐野美里親自手繪、策展團隊精心製作的「戶外大型博美犬充氣裝置」。圓滾滾的超萌造型搭配海口港的蔚藍海景，視覺張力十足。

    《日常偏移》展覽自4月18日起至7月19日止，喜愛藝術與療癒系作品的民眾，不妨安排一趟恆春半島之旅，在看海之餘，也透過藝術家的視角，開啟觀看日常生活的全新位置。

    展覽邀請台灣紙漿雕塑藝術家蔡潔莘，與日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）跨國合作。（記者蔡宗憲攝）

    展覽邀請台灣紙漿雕塑藝術家蔡潔莘，與日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）跨國合作。（記者蔡宗憲攝）

    展覽邀請台灣紙漿雕塑藝術家蔡潔莘，與日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）跨國合作。（記者蔡宗憲攝

    展覽邀請台灣紙漿雕塑藝術家蔡潔莘，與日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）跨國合作。（記者蔡宗憲攝

    「日常偏移」登場 超萌巨型博美犬成焦點。（記者蔡宗憲攝）

    「日常偏移」登場 超萌巨型博美犬成焦點。（記者蔡宗憲攝）

    展覽邀請台灣紙漿雕塑藝術家蔡潔莘，與日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）跨國合作。（記者蔡宗憲攝

    展覽邀請台灣紙漿雕塑藝術家蔡潔莘，與日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）跨國合作。（記者蔡宗憲攝

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