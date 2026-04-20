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    首頁 > 生活

    古城牆化身全台最美看台！「南國國際生活節」型塑恆春新名片

    2026/04/20 08:39 記者蔡宗憲／屏東報導
    古城牆化身全台最美展演舞台。（記者蔡宗憲攝）

    古城牆化身全台最美展演舞台。（記者蔡宗憲攝）

    連續兩個週末的「2026南國國際生活節」上週末正式劃下句點，這場別具一格的「南國嘉年華」，成功在喧囂的音樂季與傳統民謠祭之間，開闢出一條屬於恆春在地的文化路徑，不僅點亮了國境之南的夜空，更讓百年古城牆化身為全台灣唯一的「古蹟觀眾席」，展現出極具國際水準的生活美學。

    屏縣府交旅處指出，南國生活節與主打獨立樂團吶喊的「台灣祭」不同，它定位於溫馨且具在地感的嘉年華。活動不刻意追求超級巨星壓軸，反而邀請馬來西亞、澳門、泰國與日本等多國流行音樂人，與屏東在地社團、表演團體共襄盛舉。這種「去商業化」的純粹，讓不少遊客在北門草地的文青市集中，體驗到前所未有的「CHILL」氛圍。

    參與盛會的年輕樂迷表示，去年初體驗後便決定今年必須「回娘家」。這種跨越國界的音樂流動，搭配恆春特有的慢活步調，讓「南國生活節」不再只是一場短暫的市集活動，而是演變成一種生活態度的宣示。

    今年活動從「即將成真火舞」融合品牌元素的震撼開場，到日本「東映太秦映画村」妖怪踩街與恆春老街的歷史感交織，主辦單位精準地將國際文化元素嵌入古城的骨架中。當怪獸投影在北門城牆上，古老石塊與現代數位藝術的對話，「沉浸式」的體驗，讓遊客不再只是旁觀者，而是與怪獸、音樂、市集共同構成南國夜晚的一份子。

    交旅處強調，南國生活節的成功，在於它結合了恆春北門的地理特殊性與半島獨有的風格。透過「半島夢遊」的主題，活動成功帶動了從恆春老街到墾丁大街的觀光動能，讓遊客看見恆春除沙灘海洋外的深度人文魅力。以古城為幕、草地為席的嘉年華，已成功建立起專屬於南國的文化品牌。成為許多樂迷與在地鄉親最期待的在地國際嘉年華。

    南國生活節定位於溫馨且具在地感的嘉年華。（記者蔡宗憲攝）

    南國生活節定位於溫馨且具在地感的嘉年華。（記者蔡宗憲攝）

    南國生活節定位於溫馨且具在地感的嘉年華。（記者蔡宗憲攝）

    南國生活節定位於溫馨且具在地感的嘉年華。（記者蔡宗憲攝）

    古城牆化身全台最美看台。（記者蔡宗憲攝）

    古城牆化身全台最美看台。（記者蔡宗憲攝）

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