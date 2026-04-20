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    首頁 > 生活

    大甲媽機車隊300多人今出發嘉義奉天宮 明將參與媽祖祝壽大典

    2026/04/20 08:34 記者歐素美／台中報導
    大甲媽機車隊出發前往嘉義奉天宮參與媽祖祝壽大典。（記者歐素美攝）

    大甲媽機車隊出發前往嘉義奉天宮參與媽祖祝壽大典。（記者歐素美攝）

    大甲媽「機車隊」300多名隊員，今天清晨穿著整齊黑色外套，到鎮瀾宮參拜，隨後在大甲順天路集合出發到嘉義新港奉天宮迎接大甲媽，將於明日參與祝壽大典後返回大甲，其中17名交通隊員在沿途也會協助指揮交通，維護隨香民眾安全。

    大甲媽「機車隊」成立60餘年，每年都穿著整齊外套，在大甲媽9天8夜的遶境進香隊伍中別具特色，今年全體隊員穿著黑色夾克，到大甲鎮瀾宮向媽祖參拜後，即在順天路整隊，交通隊長陳永茂也率領17名隊員隨行，沿途將協助指揮交通。

    清晨6點50分，在鞭炮聲中，機車隊成員在會長李晨鐘帶領下整齊出發，市議員李文傑、楊啟邦及施志昌皆到場關心，希望大家遵守交通規則，注意行車安全。

    大甲媽機車隊將展開2天的遶境進香之旅，騎行340餘公里，途經彰化縣南瑤宮、北斗鎮奠安宮、溪洲天后宮等皆會入廟參拜，並於下午抵新港鄉迎接大甲媽神鑾轎後進入奉天宮，明天（21日）參加完媽祖祝壽大典後再返回大甲。

    大甲媽遶境9天8夜，交通隊也將沿途協助指揮交通。（記者歐素美攝）

    大甲媽遶境9天8夜，交通隊也將沿途協助指揮交通。（記者歐素美攝）

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