碼頭消坡塊旁竟釣到土魠！釣友澎湖西嶼爽解鎖成就

施姓釣友在碼頭消坡塊旁釣到土魠，直呼澎湖是海釣天堂。（民眾提供）

海釣天堂澎湖處處充滿驚喜！有釣友今天（18日）在西嶼彩色消波塊旁拋竿，釣到素有「白金」之稱的土魠，大為驚喜，人生海釣成就解鎖，消息傳出後，吸引許多釣客慕名前往。

西嶼箱網養殖業蓬勃，飼料成為聚魚焦點，成為海釣客首選，間接帶動西嶼民宿業。施姓釣友每年都會到澎湖海釣，今天早午6點多獨自到內垵南漁港彩色消坡塊旁釣魚，拋小鐵板假餌，PE線突然直速出線，釣竿急速彎曲，幾乎快斷竿。

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施姓釣友透過釣竿手感傳動，直覺是條大魚，連忙穩住捲線器慢速收線，經過一番搏鬥拉上水面，赫然發現竟是條土魠，立即帶回民宿秤重，將近3公斤，他直呼，澎湖果真是釣魚的天堂，竟然碼頭消坡塊旁就能釣到土魠。

消息傳開後，許多釣客趕到內垵南港拋竿試手氣，期待大海眷顧，也能恩賜1條土魠，內垵南彩色消波塊頓時間成為熱門釣點。

土魠魚每年農曆年前沿著洋流來到澎湖海域覓食，是肉質最為肥美的季節，也是價格最高的時刻，通常以每公斤加百元價格為常價，手釣價格更高，被稱為澎湖「白金」，但農曆年後土魠產卵油脂減少，影響口感，價格也隨之跌落。

釣友在澎湖西嶼內垵消波塊釣到白金土魠，將近3公斤重。（民眾提供）

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