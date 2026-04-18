新竹縣表揚19名模範母親 2人是百歲婆

新竹縣今天表揚的19名模範母親中，翁陳翠霞（右4）和羅徐秀綢（左4）還是百歲婆。（記者黃美珠攝）

新竹縣今天提早舉辦全縣模範母親表揚，由縣長楊文科、議長張鎮榮頒贈匾額與獎座，向19名在生活中默默付出的母親們致敬，其中，竹北翁陳翠霞、湖口羅徐秀綢還是百歲婆。

縣府社會處今年特別用紀錄片方式，實際採訪受表揚者，在表揚會中播放，以鏡頭帶領大家走進每一個家庭，也傾聽這些媽媽的人生故事。

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今年最高齡的模範母親當屬101歲的百歲婆翁陳翠霞，其次是100歲的羅徐秀綢；她們都走過動盪的年代，跟來自越南、獲新住民家庭服務中心推薦為「新力媽媽」的許玉美遠嫁來台，從語言不通開始，一步步學習、考取證照，成為警政與醫療通譯的重要橋梁等的挑戰不同，但用愛相守家人的心卻一樣。

而越南裔的阮氏華鳳先後面對配偶中風、家人失智以及子女罹患罕見疾病的多重打擊，不離不棄讓她贏得罕見疾病基金會的推薦，成為今年的「給力媽媽」。「魔力媽媽」巫美惠則把她的滿腔愛心跟其他家庭的孩子分享，投入寄養家庭陪伴近20名孩子走過生命低谷，獲新竹家扶中心的肯定。

受表揚名單有：竹北市的翁陳翠霞、黃玲芬、黃愛銀。竹東鎮李碧雲和黃寶玉。關西鎮王鄧細罅、新埔鎮甘金英、新豐鄉陳許庄、湖口鄉羅徐秀綢、北埔鄉彭郭素娥、芎林鄉彭月琴、寶山鄉何佩珍、橫山鄉羅明珠、峨眉鄉楊范瑞琴、五峰鄉陳鳳嬌、尖石鄉古張秀蓮。以及「新力媽媽」許玉美、「給力媽媽」阮氏華鳳、「魔力媽媽」巫美惠。

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