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    首頁 > 生活

    新北國際街舞大賽8月點燃戰火 首增18歲以下好手競技

    2026/04/17 13:09 記者黃政嘉／新北報導
    新北市青年局主辦「2026新北國際街舞大賽」將於8月登場，現正開放報名至7月15日止。（記者黃政嘉攝）

    新北市青年局主辦「2026新北國際街舞大賽」將於8月登場，現正開放報名至7月15日止。（記者黃政嘉攝）

    新北市青年局主辦「2026新北國際街舞大賽」將於8月登場，現正開放報名至7月15日止，今年總獎金提高至48.7萬元，以「Dance Bold, Dance Global」為主題，象徵從新北出發、舞向世界！青年局指出，此屆首度跨海馬來西亞辦理預賽、邀請韓國種子選手參賽，另針對18歲以下少年開闢賽道組別，讓潛力新秀盡情發光。

    記者會開場由去年獲獎隊伍HRC Beast Inferno及賽事冠軍Popping Kim所屬知名舞團BOOGNATION帶來精彩熱舞，預告本屆賽事將於8月1日、2日在致理科技大學點燃青春戰火。

    新北市副市長劉和然表示，新北國際街舞大賽近2年吸引法國、美國、奧地利、日本及菲律賓等好手參加，每年參與人數突破3000人，逐步成為具國際能見度的大型街舞賽事，今年活動邁入第18年，就像一個小孩讀到大學階段，持續突破升級，今年也加碼總獎金，補助優勝選手到韓國參與國際賽事，從培力到競技，打造接軌國際路徑，鼓勵青年展現熱情活力，也讓世界看見台灣。

    新北市青年局長邱兆梅指出，今年特別為18歲以下選手增加「不限風格一對一青少年組」專屬賽事，提供更公平的分齡競技舞台，今年首度邀請12歲就獲得全球頂級街舞賽事Juste Debout Hip Hop組亞軍的日本知名舞者河西風音（Kazane Kasai）來台開設工作坊，讓台灣青年更貼近國際街舞潮流與產業脈動。

    新北市青年局表示，此屆大賽分四大賽事，包括排舞賽（青少年組）、霹靂舞一對一（無限制組）、不限舞風一對一（無限制組）、不限舞風一對一（青少年組），欲參加者可至活動官網報名。

    記者會開場由去年獲獎隊伍HRC Beast Inferno帶來精彩熱舞。（記者黃政嘉攝）

    記者會開場由去年獲獎隊伍HRC Beast Inferno帶來精彩熱舞。（記者黃政嘉攝）

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