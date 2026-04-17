屏縣國中技藝教育扎根有成 學生參加科展也能奪銀

參與技藝教育社團的內埔國中學生獲屏東縣第66屆科展化學科國中組第二名，圖中為得獎學生之一林信喆。（記者羅欣貞攝）

屏東縣國中技藝教育課程開辦率達100%，更與台塑企業暨王長庚公益信託合作推動國中技藝教育扎根計畫，其中內埔國中學生以咖啡研究為主題，在今年屏縣第66屆科展獲化學科國中組競賽第二名，成為理論與實務結合的楷模。

屏東縣政府今（17）日在縣民公園舉行114學年度國中技藝教育各職群體驗博覽會暨技藝競賽頒獎典禮，以「扎根科技屏實力，智慧領航展技藝」為主題，共有縣府局處、大專校院、高中職及國中等56個單位，設置78個實作體驗攤位，發表國中技藝教育成果，宣導12年國教適性揚才理念，吸引近1900名師生參加，副縣長黃國榮、教育處長陳國祥等人到場勉勵師生。

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屏縣2021年起與台塑企業暨王長庚公益信託合作推動「國中技藝教育扎根計畫」，目前已成立16個國中技藝教育社團，向下延伸國中技藝教育課程。今年內埔國中「大咖養成啡你莫屬社團」與校內師生合作參加屏縣第66屆科學展覽競賽，以作品「基於咖啡金杯理論抗氧化性之探討」獲得化學科國中組競賽第二名，成功將理論與實務結合，得獎學生包括林信喆、温芯妤、曾文妍，由教師李昭德、業師鄭凱予等人指導。林信喆表示，家人喜歡咖啡，他從小就接觸，能夠透過咖啡主題探討在科展獲獎很開心，未來還想參加技藝班課程繼續研究咖啡。

今日會場也舉辦國中技藝競賽頒獎典禮，共有644名選手參賽，其中183人獲得名次及佳作，現場展示技藝競賽成果作品，典禮也同時表揚屏縣5位榮獲全國高級中等學校學生技藝競賽「金手獎」選手。

教育處表示，屏縣致力推展國中技藝教育，本學年共辦理192個抽離式課程班級、8校設立技藝教育專班8班，成立4所國中職業試探與體驗示範中心，提供學生多元試探職業興趣。配合高科技產業發展趨勢，本學年起也實施「屏東縣推動高科技產業人才培育計畫」，共有17所公私立高中職響應，共同培育高科技產業人才。

屏東縣副縣長黃國榮主持國中技藝教育各職群體驗博覽會啟動儀式。（記者羅欣貞攝）

教育處長陳國祥（中）頒獎表揚技藝競賽得獎學生。（記者羅欣貞攝）

屏東縣114學年度國中技藝教育各職群體驗博覽會，各校展現特色。（記者羅欣貞攝）

東新國中展示智慧農業社團課程推動成果。（記者羅欣貞攝）

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