新竹樹林頭停車場將蓋郵務大樓 封閉點交引爆停車民怨

新竹市樹林頭停車場用地因國防部已把用地賣給中華郵政要蓋新郵務大樓，因市府採強硬的車阻方式，讓很多車輛無法駛離，民怨市府未與國防部做好溝通，受苦的是市民。（記者洪美秀攝）

新竹市樹林頭停車場用地因國防部已轉賣給中華郵政將蓋新郵務大樓，除樹林頭夜市已結束營業，用地周邊也將封閉無法停車，有市民抱怨因周邊鄰近住家多，先前就有藍營議員要求市府應與交通部郵務單位做好溝通，在未動工前提供緩衝期讓市民停放，且需與國防部和交通部做好睦鄰溝通，結果市府態度消極，導致近期很多部轎車因無預警的車阻，導致車輛無法駛離。

市府交通處表示，因配合國防部將樹林頭停車場售予中華郵政及辦理點交作業，市府在停車場出入口設置交通錐阻絕及張貼公告宣導，並引導民眾到周邊停車場停放；因仍有民眾移開交通錐進入，致無法順利點交，因此市府才再加強阻隔設施，並加強宣導及巡查，避免民眾誤停，籲民眾配合相關措施，勿再擅自停放車輛。

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有市民抱怨稱樹林頭停車場可停上百部車輛，因周邊住家多，先前已有多名議員要求市府在點交及動工前提供緩衝期給民眾停放，市府也同意會由交通處及都發處等單位研議，並與國防部溝通，結果不僅不給停車，市府還無預警利用更多車阻，讓停在停車場內的車輛無法駛離，逼得市民只能無奈違規「開上人行道」逃離停車場，痛批市府行徑傲慢，完全不跟國防部溝通，用各種手段不讓市民停車外還懲罰市民，也無提供其他可停車的配套措施，根本無法苦民所苦。

新竹市樹林頭停車場用地因國防部已把用地賣給中華郵政要蓋新郵務大樓，因市府採強硬的車阻方式，讓很多車輛無法駛離，民怨市府未與國防部做好溝通，受苦的是市民。（記者洪美秀攝）

新竹市樹林頭停車場用地因國防部已把用地賣給中華郵政要蓋新郵務大樓，因市府採強硬的車阻方式，讓很多車輛無法駛離，民怨市府未與國防部做好溝通，受苦的是市民。（記者洪美秀攝）

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