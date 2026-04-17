重建校園綠意 台南11校啟動樹木補植計畫

學甲國小補植照片。（南市教育局提供）

因應去年風災重創校園、造成大量樹木倒伏，台南市政府除第一時間完成環境搶修，今年3月起推動「校園樹木補植計畫」，由學甲國小等11所學校參與，透過補植原生樹種與學生親手植樹，逐步恢復綠意，也讓校園成為環境教育的重要場域。

學甲國小校長黃國峯表示，風災導致校內約30棵老榕樹倒伏，校園頓失綠蔭，近期已完成樟樹、楓香、苦楝及瓊崖海棠等樹種補植，並讓學生參與種植過程。

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4年級學生黃鵬睿說，透過觀察才發現不同樹種各有特色，會每天關心新葉成長；6年級張延恩則表示，希望未來回到母校時，能看到親手種下的小樹長成大樹，繼續守護學弟妹。

永仁高中校長余月琴指出，學校結合校慶活動推動植樹，由高中、國中到幼兒園學生共同參與，現場氣氛熱烈。後壁國中則將植樹概念融入課程，強化學生基礎認知，讓環境教育向下扎根。

教育局長鄭新輝表示，補植計畫涵蓋溪北至市區共11校，包括永仁高中、後壁國中、歸仁國中、鹽水國小、公誠國小、學甲國小、東興國小、佳興國小、學東國小、進學國小及崇明國小，除恢復校園綠覆與生態機能，也讓師生在參與過程中建立樹木養護觀念。

教育局指出，各校依「選用原生植物」、「由小樹種起」及「保留適當樹穴距離」等原則進行補植，喬木土層厚度亦達100公分以上，並適度搭配開花樹種，兼顧生態與景觀美感，逐步打造兼具韌性與永續發展的校園環境。

後壁國中結合植樹課程。（南市教育局提供）

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