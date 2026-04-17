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    北捷東環段CF720區段標開工！蔣萬安承諾：維持現有車道、給出完善交維計畫

    2026/04/17 12:39 記者孫唯容／台北報導
    蔣萬安表示，市府原則上會維持現有的車道數，並規劃完善的交維計畫。（記者田裕華攝）

    蔣萬安表示，市府原則上會維持現有的車道數，並規劃完善的交維計畫。（記者田裕華攝）

    台北捷運東環段「CF720區段標」位於內湖舊宗路一、二段，規劃在瑞光公園、舊宗路設站，今（17）日上午舉行開工動土典禮，成為東環段第四個啟動的工程標案。針對各區段標陸續開工後恐帶來交通衝擊，尤其CF720區段標位在Costco與各大賣場的路段上，假日的交通更備受挑戰。台北市長蔣萬安表示，原則上會維持現有的車道數，並規劃完善的交維計畫。

    捷運東環段分為6個區段標、10個車站，今天正式舉行動土典禮的捷運東環段「CF720區段標」全長約1.8公里，包含Y33、Y34等2座地下車站及2段潛盾隧道。東環段目前剩下CF740、CF750共2個區段標、3個車站及1個機廠待發包。捷運工程局表示，期待年底能決標，朝2032年全線通車邁進。

    台北市長蔣萬安致詞表示，東環段CF710區段標2月才開工，CF720區段標緊接著在今天動工，短短兩個月兩個區段都順利動工，代表他對佈建捷運路網、解決內湖交通的決心跟承諾，同時展現台北隊對重大建設的執行力、決心。

    蔣萬安說明，CF720區段標是東環段的核心區段，Y33車站位於瑞光公園，未來會用地景建築的方式打造，不僅成為通勤節點，更可提供市民遊憩、放鬆的空間；Y34車站就在內科核心、民權東路交口，未來保留上方廣場空間，可以讓市民輕鬆步行到內湖運動公園、河濱公園。

    蔣萬安強調，未來東環段完工後，可以有效緩解內湖上下班尖峰壓力，以及包括Costco在內各個大商場假日所帶來的人潮跟車流，未來內科往北到士林站只需要11分鐘，到信義區的象山站也只要14分鐘。

    蔣萬安也承諾，一定會將相關的衝擊降到最低，目前市府原則上會保留現有的車道數，也會有相關完善的交維計畫，對居民的影響降到最低，讓整個工程能夠如期如質完成，感謝里長們協助，跟居民、住戶的溝通協調。

    蔣萬安說，30年前當時前市長黃大洲，建設6條捷運線，民眾也十分焦慮，很擔心帶來的交通黑暗期，但是現在所有市民朋友，正在享受捷運帶來的便利、舒適、效率，希望大家一起努力，一定會跟地方做好溝通，希望未來捷運工程東環段，如期如質的完工。

    今天開工動土典禮，蔣萬安祈求工程順利完工。（記者田裕華攝）

    今天開工動土典禮，蔣萬安祈求工程順利完工。（記者田裕華攝）

    捷運東環段「CF720區段標」位於內湖舊宗路一、二段，規劃在瑞光公園、舊宗路設站，今（17）日上午正式舉行開工動土典禮。（記者田裕華攝）

    捷運東環段「CF720區段標」位於內湖舊宗路一、二段，規劃在瑞光公園、舊宗路設站，今（17）日上午正式舉行開工動土典禮。（記者田裕華攝）

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