新北都委會通過土城暫緩發展區都計變更案 公共用地規劃綠地、學校、社宅

新北市土城暫緩發展區區段徵收範圍都市計畫變更案，今（17）日由新北市都市計畫委員會審議通過。圖為土城暫緩發展區區段徵收案東側現況工廠及資源回收場。（新北市城鄉局提供）

新北市土城暫緩發展區區段徵收範圍都市計畫變更案，今（17）日由新北市都市計畫委員會審議通過。市府城鄉發展局長黃國峰指出，此案開發後將填補土城的發展缺口，透過明德路拓寬、增設社宅與公園，與相鄰的司法園區共同打造土城新核心；此案預計取得約8.14公頃公共設施用地，規劃為3.84公頃公園綠地、2公頃學校用地，以及600戶社會住宅結合托育、托老等公益性設施，滿足當地居民日常需求。

城鄉局介紹，土城暫緩發展區位於捷運土城站、國道3號金城交流道及捷運萬大樹林線LG10、11站周邊，交通便捷，原為軍事禁建地區，發展受限，禁建解除後，周邊重劃區、金城交流道、捷運萬大樹林線與土城司法園區陸續完成，這塊約14.67公頃的區域將以區段徵收方式開發，堪稱縫合土城周邊都市機能的最後一塊關鍵拼圖。

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考量未來將有大量人口移入，城鄉局表示，市府預計將區內的明德路路寬拓寬至20公尺，提升道路容量，銜接司法園區20公尺寬的主幹道；考量人本交通，此區開發將規劃安全通學廊道，完善學校周邊人行系統；另外，通往捷運土城站的金城路三段劃設商業區，並指定留設7公尺以上的開放空間，串聯南側司法園區，擴大捷運土城站周邊商業機能。

城鄉局表示，土城暫緩發展區一案將續送內政部都市計畫委員會審議，審議通過後辦理區段徵收進行整體開發。

新北市土城暫緩發展區區段徵收範圍都市計畫變更案，今（17）日由新北市都市計畫委員會審議通過。圖為土城暫緩發展區區段徵收案西側現況停車場。（新北市城鄉局提供）

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