遠通聯手泰國BGSR集團 M81公路電子收費系統正式通車

遠通電收協助泰國建置與營運之M81高速公路電子收費系統已正式通車營運。（遠通電收提供）

遠通電收今天（17日）宣布，與子公司遠拓國際泰國公司攜手泰國BGSR聯營集團，為泰國M81城際高速公路（邦耶─北碧府）打造的M-Flow多車道自由流電子收費系統已正式通車營運。

遠通電收表示，這不僅象徵曼谷至北碧府「一日生活圈」正式成形，更是ETC台灣隊成功助攻泰國，推動高速公路跨入數位轉型新里程碑的具體實踐。

請繼續往下閱讀...

遠拓泰執行長陳聲鏗指出，遠拓泰不僅負責全線收費系統與交通控制中心（TOC）的設計、安裝與實施，系統更深度整合AI與物聯網（IoT）技術，建構出數據導向的智慧化維運決策平台，未來更具備擴充動態地磅等交通管理應用彈性。

面對泰國車型、車牌文字及顏色較台灣更為複雜的挑戰，團隊透過先進的AI影像辨識（ALPR）技術，並結合多元數位支付工具，讓用路人享受M-Flow帶來的無感暢行體驗。

根據統計，M81全線通車後，曼谷至北碧府單趟車程從原先近2小時大幅縮短至48分鐘，週末單日交通量更已達5.5萬輛次，顯著提升泰西地區的觀光競爭力與物流運轉效率。

除了M81正式營運，遠通團隊也負責M6高速公路（邦芭茵─呵叻府）的電子收費系統建置。該公路總長度達196公里，共設有9個交流道，是連接曼谷與東北部及湄公河區域的關鍵通道。目前主線土建工程仍持續推進，並已開放部分完工路段供民眾試行，預計於2028年全線通車並啟動營運。

遠通團隊自2022年起協助泰國M9快速道路建置，以及維運M-Flow系統並輔導其門架設計及後續營運。據泰國公路局（Department of Highways, DOH）統計，啟用至今不僅將通行效率提升5倍，每年為用路人節省333萬小時旅運時間，更創造了高達6.94的效益成本比，意即每投入1元成本即創造近7倍社會收益。在環境永續方面，每年節省1391萬公升燃油並減少逾3.6萬噸二氧化碳排放。

交通部高速公路局局長暨中華民國道路協會理事長陳文瑞致詞時指出，台灣ETC系統的可收費成功率及正確率均穩定維持在99.9%以上的水準，並積極與亞太鄰國分享技術與合作，是台灣推動「新南向政策」的重要指標項目。

遠通電收協助泰國打造 M-Flow 多車道自由流電子收費系統。（遠通電收提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法