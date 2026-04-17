運動教練零監管漏洞浮現 人本籲運動部修法補強兒少保護

人本教育基金會今日發出「拜託李洋部長，別讓狼教練遁形在運動場」聲明，呼籲運動部修法保護兒少。（圖由人本教育基金會提供）

人本教育基金會今（16）日發出「拜託李洋部長，別讓狼教練遁形在運動場」聲明，指出運動領域長期缺乏對教練的有效監管，已成為兒少保護的重要破口，呼籲運動部儘速補強制度，避免不適任教練持續流動、重複接觸兒童。

人本指出，曾因性侵兒少遭判刑的呂姓兄弟，仍能以社區球隊形式持續帶隊訓練，甚至改名、換場地後繼續辦理營隊，凸顯現行制度對民間運動教練幾乎「零監管」。類似情況並非個案，過去多起涉及體罰、性侵或不當管教的教練，即使遭學校解聘，仍可轉往民間場館或以其他名義繼續教學。

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基金會列舉多起案例，包括曾因體罰或性侵遭解聘的桌球、棒球、羽球、圍棋及擊劍教練，仍能持續接觸學生，甚至再度加害，顯示目前缺乏背景查核與資訊共享機制，使場館與家長難以及時辨識風險。

人本強調，相較於學校、補習班及保母制度皆設有背景查核機制，運動教練卻無相關規範，導致兒少保護出現制度性漏洞。問題關鍵在於責任分工不明、不適任人員資料未整合，以及跨單位通報機制不足。

人本提出4項訴求，包括運動部應立即在公立場館建立暫行審查機制，審核指導人員名冊並撤銷不適任人員借用資格；建立不適任教練資料庫與查詢制度，並落實通報與調查機制；推動兒少運動指導人員加簽制度，強化資格審查並重罰無照教學；以及修訂「國民體育法」，明確禁止訓練過程中的各類身心暴力。

人本表示，若運動部未能建立自身監管制度，即使未來有跨部會背景查核機制，仍可能成為兒少保護網的缺口，呼籲主管機關正視問題、儘速行動，避免悲劇一再重演。

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