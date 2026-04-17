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    首頁 > 生活

    高雄去年新生兒降至1.2萬 邱俊憲籲市府研議發放「育兒卡」

    2026/04/17 12:33 記者葛祐豪／高雄報導
    邱俊憲（左）呼籲市府研議發放「育兒卡」，右為社會局長蔡宛芬。（記者葛祐豪翻攝）

    邱俊憲（左）呼籲市府研議發放「育兒卡」，右為社會局長蔡宛芬。（記者葛祐豪翻攝）

    少子化危機！高雄去年新生兒人數降至約1萬2千人，較過去2萬多人明顯下滑，議員邱俊憲今（17）日在議會質詢時，呼籲市府研議發放「育兒卡」或整合型育兒APP，整合托育、補助與疫苗資訊 打造更友善育兒城市。

    邱俊憲表示，自己身為3個孩子的父親，對育兒家庭面臨的壓力感受特別深刻。孩子一旦臨時生病，若父母雙方都要上班、家中又缺乏長輩支援，往往立刻陷入照顧空窗，這正是許多年輕家庭遲遲不敢生育、甚至不敢再生第二胎、第三胎的重要原因之一。

    他說，過去中央與地方雖然持續加碼育兒津貼與相關補助，但從結果來看，單靠現金補助仍不足以有效扭轉少子化趨勢。真正關鍵不只是一次性的補貼，而是能否建立更完整、更有感的支持系統。

    邱俊憲要求市府研議發放「育兒卡」，或以數位化方式建置整合平台，將0到6歲幼兒家庭所需的服務一次整合，包括生育津貼、托育補助、公托登記、疫苗接種提醒、育兒資訊推播等內容，並與戶政、社政、衛生等系統串聯，讓新手爸媽不再需要分頭查詢、重複申請，減少育兒初期的混亂與壓力。

    他指出，現行資訊分散在不同局處與制度中，且通知方式零碎、重複，民眾不見得知道。若能比照敬老卡的概念，針對育兒家庭推出專屬整合工具，不論是實體卡片或APP，都有助於提升政策使用率與家長感受度。

    對此，社會局長蔡宛芬回應說，透過調查，注意到願意生育第二胎的家庭約6成，比例並不低，前提在能否有效降低經濟負擔與托育壓力，因此未來將持續朝增加公托量能、強化臨托服務，及擴充育兒APP功能等方向努力。

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