基隆原住民兒少培力助深化文化認同 即日起受理報名

基隆市政府兒童及少年事務處辦理4場原住民族兒少培力計畫，活動免費。（基隆市兒少處提供）

基隆市政府兒童及少年事務處（簡稱兒少處）攜手台灣原住民族社會福利工作發展協會，規劃辦理「CRC原力發聲-原住民族兒少培力計畫」活動，今天（17日）起受理報名，共有4梯次邀請基隆市國小學童踴躍參與。活動免費報名，請至網路表單報名。

兒少處處長吳雨潔表示，透過引導式教學、情境討論及實作體驗等多元方式，將兒童權利觀念融入學習歷程，使學童能從生活經驗出發，理解自身權利內涵，並建立尊重他人與自我表達之能力。同時，課程內容融入文化元素，協助學童深化文化認同，強化自我價值感與主體意識。

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CRC原力發聲活動內容涵蓋兒童權利公約4大原則介紹，並著重於文化權、表意權與參與權的實踐學習。透過「文化羽毛」及「文化手環」等創作體驗，引導孩子從動手做中理解權利意涵，並藉由模擬討論與表達練習，培養其思辨能力與公共參與意識。

本次計畫共辦理4場次活動，每場約25人，原住民兒少優先，額滿為止。5月23日（週六）14時到16時，活動地點為暖暖圖書館、5月30日（週六）10時到12時，活動地點為台灣夢內寮築夢基地，5月30日（週六）13時30分到16時30分基隆市原住民文化會館、6月6日（週六）13時30分到16時30分七堵區原住民族活動中心。

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