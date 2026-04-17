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    首頁 > 生活

    菡生婦幼診所涉詐健保「有黑歷史 」 健保署：曾追回385萬

    2026/04/17 12:01 記者侯家瑜／台北報導
    新北板橋菡生婦幼診所。（擷取自Google map）

    新北板橋菡生婦幼診所。（擷取自Google map）

    新北板橋菡生婦幼診所涉詐領健保費數百萬元，檢調昨日搜索並帶回逾10人，其中邱姓院長稍早以150萬元交保。健保署表示，早在110年即發現該診所申報異常並要求返還385萬元。本案由檢調主動偵辦，若後續查出新違規，將再追討費用。

    健保署台北業務組組長李純馥指出，該診所在110年、111年間就被發現申報資料「不太妥當」，當時即主動啟動專案調查，並要求診所提供病歷進行審查。

    李純馥說明，經查後確認該診所在生產相關申報上有不當情形，比起一般診所平均高出約三成，因此要求院所返還385萬元不當申報費用，並進行輔導與規勸，「當時就提醒不能亂報。」她強調，健保端已於早期完成行政處理。

    至於此次檢調行動，李純馥表示，屬司法單位主動偵辦，健保署並未參與搜索行動，但長期與檢調保持合作關係。她透露，檢調多年來持續向健保署調閱該院申報資料及相關規範說明，雙方資訊交流密切。

    她也提到，由於檢調辦案需保密，相關行動通常不會事先通知，但健保署對該院狀況「一直有掌握」。此次案件曝光，可能與檢調偵查進度或院所暫停門診有關。

    針對後續發展，李純馥強調，若檢調查出其他尚未被健保署掌握的不當申報情形，將依法追討相關費用，「一定會再請院所返還，再向檢調調取資料進行比對確認。」

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