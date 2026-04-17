環管署啟動全國瀝青業專案督察 違法者最高可罰2千萬

環管署啟動全國瀝青業專案督察，提醒業者加裝集氣系統，違者最高可罰2千萬元。（環境部提供）

瀝青拌合廠在道路建設中扮演重要角色，但製程產生的空污及異味問題，令人難以忍受，環境部環境管理署為全面改善空氣品質，今（17日）宣布啟動全國瀝青業專案督察，要求各區環境管理中心執行，強調相關法規的緩衝期進入倒數階段，瀝青業者應立即檢視並優化防制設備，必須設置局部集氣系統等，違者最高可罰2千萬元。

環管署表示，2023年7月6日修正發布「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」，其中明定，瀝青拌合業之裝卸作業必須設置局部集氣系統（效率需達60％以上）或採行密閉式作業，緩衝期至今年7月6日正式實施。

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根據環管署北區環境管理中心最新清查數據，目前仍有近7成業者尚未完成設置，嚴正呼籲業者務必加緊腳步，若法規生效後逾期未設置，將面臨10萬元以上2千萬元以下之重罰，情節重大者更將面臨停工、停業或廢止操作許可。

環管署指出，為有效因應民眾陳情，已責成各區環管中心執行專案督察計畫，以北區為例，自去年10月啟動專案以來，針對高陳情頻率的重點廠商加強稽查，執行半年內已告發違規2家次，並勒令1家停工；專案啟動後，相關公害陳情數已穩定下降，顯示專案稽查已達嚇阻與輔導成效，未來將把此治理經驗推廣至全國各區，確保國人清新的呼吸空間。

針對使用「再生瀝青混凝土粒料」產生的異味問題，環管署對業者提出具體技術要求：

（一）落實2次燃燒爐操作：產製過程應設置2次燃燒爐（廢氣焚化爐），並確保生產前預熱至650度以上；停止進料後，燃燒爐須持續運作至廢氣完全處理完畢。

（二）強化全製程密封：針對下料區、儲槽及運輸過程應強化密封與防塵管理，嚴防揮發性有機物（VOCs）及異味逸散。

（三）優化污染防制設備：業者應積極引進高效能集塵與脫臭設備，而非僅消極符合法規門檻。

環管署強調，推動道路建設與循環經濟不應以環境污染為代價，將持續利用科技工具（如紅外線熱顯像儀、空氣感測器監控等）精準執法，確保所有瀝青廠皆能符合環保標準。

環管署針對瀝青廠提出污染防制升級指引，要求業者落實。（環境部提供）

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