竹風漁市開業2個月頻跳電 議員楊玲宜籲竹市府提高電力負載量

新竹市南寮漁港的竹風漁市開業2個月卻頻跳電，綠營議員楊玲宜籲市府提高電力負載量。（記者洪美秀攝）

新竹市南寮漁港竹風漁市今年農曆年前開業，開業2個月竟常出現跳電情形，市議員楊玲宜在議會臨時會指出，竹風漁市花好幾億蓋好，攤商業者好不容易盼到可以營業，卻常出現跳電情況，供電不穩定，也讓攤商很傷腦筋，尤其海鮮漁貨需要冷凍電力保鮮，但若常跳電，將影響貨源穩定，會讓攤商氣得跳腳。要求市府趕緊了解狀況，不要讓供電不足情況影響攤商生意。

市府產發處表示，今年已編列3500萬元做為電力設備等改善經費，由於先前的電力管線都已埋地下管線，對攤商反映跳電情形，市府也邀集新竹區漁會及攤商和台電共商，只要台電能安排時程施工，攤商都願意配合，預計施工時間只需幾天就可完成電力增載的設備加強，會盡快與台電等單位達成協議。

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楊玲宜表示，竹風漁市開業2個月帶來人潮，攤商很開心終於可以做生意了，卻發生經常跳電的情況，尤其是假日，人潮最多的時候，竟會突然跳電，讓商家措手不及，因為漁貨大多需要冷凍保鮮，加上假日用電量大，經常跳電也造成消費者不滿，更讓攤商生意受影響，竹風漁市是市府蓋建的新公共建設，但出現供電不足情況，籲市府趕緊協助攤商解決跳電問題，不要讓竹風漁市攤商承受供電不穩的窘境。

新竹市南寮漁港的竹風漁市開業2個月卻頻跳電，綠營議員楊玲宜籲市府提高電力負載量。（記者洪美秀攝）

新竹市南寮漁港的竹風漁市開業2個月卻頻跳電，綠營議員楊玲宜籲市府提高電力負載量。（記者洪美秀攝）

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