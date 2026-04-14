淡江大橋5/12通車 交通部：要成為國際旅客重要視覺記憶點

淡江大橋主橋體以單塔不對稱斜張橋形式橫跨淡水河口，修長橋身與放射狀鋼索共同勾勒出俐落而鮮明的地標輪廓。（公路局提供）

淡江大橋即將在今年5月12日通車，是全球跨度最大的單塔不對稱斜張橋。交通部公路局今天（14日）舉辦「淡江大橋建築美學與城市設計論壇」，也表示，淡江大橋要成為國際旅客對台灣的重要視覺記憶點，帶動區域觀光與空間發展。

論壇現場匯聚工程設計、城市觀光與城市治理等跨領域專業代表，活動規劃3場專題討論，第1場聚焦在「跨域整合的工程美學：淡江大橋的設計思維與實踐」，特別邀請Zaha Hadid Architects副總監黃劭暐親自分享設計理念，並由公路局局長林福山、建築師林家如、建築師張瑪龍等參與討論。

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第2場由東吳大學社會系副教授劉維公以「城市節奏的重構：淡江大橋如何改變淡水的城市角色」為題演講，從文化與社會觀點出發，重新思考淡江大橋如何改變淡水的城市角色，並由交通部觀光署署長陳玉秀、台灣設計研究院院長張基義、雄獅旅遊李忠翰參與討論。

第3場由中華民國景觀學會副理事長潘一如以「從設計到城市：淡江大橋的美學想像與公共價值」為題，從景觀設計的視角出發，探討淡江大橋如何超越工程本體，成為形塑城市空間與公共生活的重要介面，並邀請新北市副市長朱惕之、銘傳大學建築系副教授褚瑞基、行一建築設計總監彭文苑一同討論。

公路局表示，淡江大橋作為台灣重大的交通建設，由中興工程顧問公司、德國Leonhardt, Andrä and Partner組隊，邀請ZHA建築師事務所聯手設計。這不僅是台灣被視為扎哈·哈蒂（Zaha Hadid）生涯晚期的重要作品之一，這座橫跨淡水河口的橋梁，在大師辭世後由公路局與工程團隊持續推進與落實，一直以來都受到國際建築與工程界的高度關注。

公路局表示，相較於過去以效率與安全為主的工程邏輯，淡江大橋在規劃初期即導入在地人文、景觀及美學設計思維，從比例、天際線到與自然環境的關係，皆強調協調、節制與融合，更難能可貴的是工程團隊施工期間對原設計的堅持。

公路局表示，透過這次論壇的舉辦，不僅建立專業美學跨域對話的平台，更讓這段可貴的經驗能夠達到承先啟後的作用，開啟台灣公共工程不僅是提升交通效益的工程，也能成為永續地標及景觀的建築美學作品，成為國際旅客對台灣的重要視覺記憶點，帶動區域觀光與空間發展。

橋梁管理中心不只是後端維運設施，也與主橋、人行、自行車及周邊水岸動線相互銜接。（公路局提供）

設計考量四季夕陽位置的變化，讓橋體與日落景致在不同季節中，都能自然融入淡水河口的天際線。（公路局提供）

由空中俯瞰，橋面、鋼索與河流相互交織，清楚展現淡江大橋跨越水域的尺度感，也讓橋體結構之美更為鮮明。（公路局提供）

126支量身訂做的燈柱，設計以舞者姿態為靈感，呈現高聳、傾斜及彎折的流動線條。（公路局提供）

淡江大橋的落成，不僅串聯淡水與八里兩地，也將成為未來民眾遊歷老街、遠眺夕照與感受淡水日常風景的重要地景。（公路局提供）

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