台鐵新竹站接獲行動電源爆裂火警 急疏散旅客「列車晚32分鐘」

區間車示意圖。（資料照）

今天（14日）清晨06時34分，台鐵新竹站接獲第1804次區間車車長通報，車廂內因旅客行動電源爆裂引發火警。台鐵人員立即攜帶滅火器會同鐵路警察到場，即刻撲滅火源並疏散乘客至月台，確認現場無人員受傷。119消防局鑑識小組到場後，07時02分完成採證作業，隨後獲准進行車輛調移。

台鐵公司表示，火警雖未造成大規模損害，但考量車廂內殘留濃煙與刺鼻異味，為維護旅客乘車舒適度，新竹站更換列車編組進行後續疏運，受影響的旅客安排轉乘六家線第1706次（間隔23分鐘）。原第1804次內灣線區間車經更換編組後，於07時08分開車，晚32分。

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台鐵公司呼籲，旅客攜帶行動電源，購買時應選擇有BSMI認證的合格產品。手機使用行動電源充電時，勿放置於空氣不流通的皮包內，也儘量避免邊充電邊使用行動裝置，以免手機過熱造成意外。

台鐵公司表示，行動電源內部元件脆弱，應避免摔落和撞擊，且不使用時應關閉，以免悶燒發生危險。若遇緊急狀況，請第一時間按壓車廂通話器，通知乘務人員到場處理。

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