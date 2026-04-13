為疾病研究開啟新契機 中山、台大和清大解碼「醣體」登國際頂尖期刊

中山大學教授林伯樵（左）、台灣大學教授江建文（中）與清華大學副教授游景晴（右）組成跨校研究團隊，成功解碼「醣體」，研究成果刊登於國際頂尖期刊。（記者林曉雲翻攝）

看似微小的醣體，就像細胞表面一塊塊精密排列的「樂高積木」，負責細胞間的辨識、訊息傳遞與外界互動。國立中山大學教授林伯樵、台灣大學教授江建文與清華大學副教授游景晴組成的跨校研究團隊，發展出全新醣體結構解析方法，成功讓這些過去難以辨識的分子細節「現形」，為理解疾病機制與生醫應用開啟新契機，近期刊登於國際頂尖期刊「德國應用化學期刊」。

研究團隊說明，醣體是生命運作中關鍵的訊息語言，這些分子排列與連結方式，會影響細胞如何辨識彼此與傳遞訊號，一旦出現差異，就可能導致感染、免疫失調等問題，然而醣體結構高度分支且變化多，即使只差一個鍵結位置，功能也可能截然不同，使解析難度極高。

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游景晴表示，醣體常被稱為生命分子的「第三語言」，但長期以來難以解讀，此研究希望建立更直接的分析方式，讓複雜醣體能被清楚辨識。

江建文則指出，關鍵在於奈米尺度下的訊號增強效果，使微弱訊號得以被逐步放大，進而看清過去難以觀察的細節。

林伯樵說明，過去常用拉曼光譜分析醣類，但在室溫條件下，訊號容易變得寬廣且彼此重疊，難以分辨細節；若採低溫或氣相技術，則需高門檻設備，為了突破限制，研究團隊導入尖端增強拉曼散射光譜技術，透過奈米金結構與金屬探針層層放大訊號，讓原本模糊的分子特徵逐漸清晰。

林伯樵形容這項技術的概念，就像站在台北101觀景台上，用高倍率望遠鏡俯瞰城市街景，隨著倍率一層一層提升，原本模糊的畫面會變得越來越清楚，甚至連細節都能辨識，對醣體研究而言，代表原本在室溫下難以辨識的訊號，如今能在較簡便條件下被有效放大與解析，而研究結果也顯示，該方法可在室溫與固態樣品條件下，分辨不同醣苷鍵形式、判斷寡醣鏈長度，甚至即時追蹤酵素反應中新鍵結的生成，使醣體結構從模糊訊號轉變為可讀、可比較的資訊。

研究團隊表示，醣體位於細胞與外界接觸的第一線，此研究整合多領域專長，展現跨校合作的價值，該技術未來可應用於更複雜的醣體結構解析，並延伸至疾病標記辨識與相關生醫應用。

研究團隊提供的圖示可見，奈米柱結構結合探針可產生電磁「熱點」，大幅放大醣體訊號，使不同醣分子與結構差異清楚可辨。（圖由林伯樵提供）

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