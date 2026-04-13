芒果著果好 南改場籲農民及早疏果

山區芒果開始結果，台南農改場呼籲注意後續的管理工作。（記者吳俊鋒攝）

今年芒果開花著果良好，多已進入果實生育期，幼果期管理攸關後續果實品質，尤其之前有下雨，台南區農業改良場呼籲，應即時進行病蟲害防治，並把握時機，及早疏果、套袋。

台南農改場長陳昱初表示，聰明耕作首重掌握時機，當芒果果實長至手指頭大小時，應儘早疏果，以「一穗一果」為原則，去除病果、畸形果，以及無子果，保留果形端正、無病蟲害的果實。

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陳昱初強調，適時疏果有助果實膨大、提升品質，並可避免樹體養分透支，影響隔年開花結果。

4月初降雨雖有助果實生長膨大，但雨後氣溫回升、環境濕熱，也正是炭疽病擴散的高風險時期，陳昱初籲請農民注意病害防治。

由於炭疽病潛伏期較長，初期病徵不一定明顯，若雨後未及時防治，未來將嚴重影響果實外觀及貯架壽命。

至於晚花果實，若仍處於初期著果階段，則應持續留意小黃薊馬發生情形，必要時適時防治，以減少危害。

陳昱初說，目前也是觀察芒果畸形病的適當時機；芒果畸形病俗稱「瘋欉」、「瘋花」或「公花」，罹病花穗常出現花軸縮短、花器簇生等現象，幾乎不著果，也不會正常謝花。

南改場建議，在疏果及修剪枝條時，一併剪除畸形花穗及受害枝葉，並自病徵處再往上多剪除約45至60公分，以降低病原殘留風險。

剪除後的罹病組織應移出園區妥善處理，避免病原菌再隨風雨傳播，造成二次感染。

山區芒果開始結果，之前也有降雨，台南農改場呼籲及早疏果，並注意病蟲害防治。（記者吳俊鋒攝）

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