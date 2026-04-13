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    首頁 > 生活

    中共惠台10措施 南投觀光業者：不用照單全收、做好管理機制

    2026/04/13 08:17 記者張協昇／南投報導
    中國祭出惠台10措施，李吉田認為不一定要照單全收，但應順水推舟。（資料照）

    中國祭出惠台10措施，李吉田認為不一定要照單全收，但應順水推舟。（資料照）

    針對國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共中央台辦宣布10項惠台措施，包括推動恢復上海、福建民眾赴台個人旅遊。對此，日月潭觀光圈聯盟盟主李吉田認為，此次中方提出惠台10措施，中央應順水推舟，但不一定要照單全收，對中客來台自由行若仍有部分疑慮或擔憂，可研擬相關配套措施，做好管理機制。

    李吉田表示，目前台灣整體觀光景氣仍不佳，不少旅館都在「養蚊子」，甚至面臨倒閉，若中央能鬆綁讓中客來台自由行，就以過往經驗來看，8成中客來台都會到南投，除了日月潭，對南投縣其他景點的旅宿、餐飲、農特產伴手禮銷售等整體觀光產業都有正面效益。

    李吉田強調，中方釋出善意，政府不見得要照單全收，但業者期盼政府能夠順水推舟，振興台灣觀光，若政府對中客來台自由行，仍有部分疑慮或擔憂，可以好好研擬相關配套措施，把管理機制做好，不要直接將兩岸觀光交流的門關上。

    南投觀光業者盼政府鬆綁中客來台自由行，振與日月潭等景區觀光。（資料照，記者張協昇攝）

    南投觀光業者盼政府鬆綁中客來台自由行，振與日月潭等景區觀光。（資料照，記者張協昇攝）

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