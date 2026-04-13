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    首頁 > 生活

    從生活做起救地球 環保局長：手機、電腦定期做這件事也能節能

    2026/04/13 08:29 記者黃淑莉／雲林報導
    響應國際倡議Earth Hour「關燈一小時」，雲林縣環保局辦理低碳野餐日，推廣節能減碳與低耗能生活方式。（記者黃淑莉攝）

    響應國際倡議Earth Hour「關燈一小時」，雲林縣環保局辦理低碳野餐日，推廣節能減碳與低耗能生活方式。（記者黃淑莉攝）

    因應氣候變遷，減碳行動刻不容緩，雲林縣環保局響應國際倡議Earth Hour「關燈一小時」，推廣節能減碳與低耗能生活方式，12日下午在斗南農會斗南之森食農教育園區，舉辦「地球力・低碳野餐日」活動，許多民眾關掉家中電燈、冷氣，走到戶外在微風中野餐、觀賞星空電影、闖關。

    活動採低碳野餐方式，全程不提供也不使用一次性餐具，有許多家長帶著孩子參加，透過闖關認識減塑、水資源、重複使用及資源循環，現場也播放環境教育紀錄片《廢棄之城》，親子在節能燈具的「微光時刻」共度愜意、悠閒時光。

    環保局長張喬維指出，淨零排放不僅仰賴產業轉型，更需從民眾生活端著手，只要每個人日常生活中做出微小改變就能救地球，包括減少一次性用品使用、落實資源分類回收、選擇在地當季食材能減少食物里程及培養節能減碳生活習慣，就連定期清除手機或電腦中刪除或垃圾郵件，也能節能減碳。

    雲林縣長張麗善表示，雲林雖然沒有垃圾焚化廠，但透過宣導及教育，從源頭減少垃圾量，這幾年透過多元的方式達到產出與去化平衡，且堆置垃圾量從17萬噸減至不到10萬噸。

    張麗善說，中東戰火國際情勢緊張，很多原物料漲價，不只燃料，連日常生活中的塑膠袋都取得不易，世界地球日（4月22日）前夕縣府舉辦這場活動，希望大家從生活中節能，隨手關燈、長時間不用拔插頭、減少使用塑膠袋等一次性用品。

    低碳野餐日活動現場設有減塑、節能闖關遊戲，吸引親子一起參加。（記者黃淑莉攝）

    低碳野餐日活動現場設有減塑、節能闖關遊戲，吸引親子一起參加。（記者黃淑莉攝）

    參加活動民眾體驗多肉植物組盆手作。（記者黃淑莉攝）

    參加活動民眾體驗多肉植物組盆手作。（記者黃淑莉攝）

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