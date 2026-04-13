台灣抗危機「合作能力」表現亮眼 台大跨國研究揭關鍵

台大教授、台灣韌性社會研究中心主任王道一，帶領「台灣社會科學實驗室（TASSEL）」參與英國諾丁漢大學主導的跨國研究。（記者林曉雲翻攝台大官網）

國立台灣大學經濟學系教授、台灣韌性社會研究中心主任王道一，帶領「台灣社會科學實驗室（TASSEL）」參與英國諾丁漢大學主導的跨國研究，結合72位學者，在全球34個國家、7504名受試者中進行大規模實驗，探討當社會面臨氣候變遷、防災或全民防衛等群體危機時，人們會選擇「集資解決」或「各自自保」。

王道一指出，台灣在34國中協調表現最突出，不僅群體報酬最高，資源浪費於自保的比例幾乎最低，顯示社會在面對集體風險時具備較強合作能力，抗危機的合作能力表現亮眼，對台灣建構韌性社會具重要啟示，已於今（2026）年3月20日刊登於國際頂尖期刊「美國國家科學院院刊（PNAS）」。

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王道一說明，台灣在反映不平等程度的吉尼係數上亦表現亮眼，僅略高於日本與捷克，顯示在維持合作效率的同時，也能降低資源分配不均的風險，凸顯台灣社會在面對群體危機時，兼顧效率與公平的潛力。

研究設計讓受試者在資源不對等的情境下，決定是否投入「公共解方」，如國防建設、減碳或防洪工程，或改採「個別解方」，例如聘請私人保全、搬離高風險地區等。結果顯示，多數國家普遍出現「各自為政陷阱」，也就是群體無法有效合作，導致整體效率下降。

研究發現，在初期決策中，資源較多者傾向優先選擇自保，而資源較少者反而較願意投入公共資金。然而，即使後續富人逐漸加入集資，最終仍僅約6成群體能成功達成目標；一旦達標，先前投入自保的資源即形成浪費，造成整體效率損失。

此外，「各自為政陷阱」也加劇社會不平等。研究指出，弱勢者往往需投入更高比例所得參與集資，一旦合作失敗，卻需承擔更大災難風險；相較之下，富人多半仍保有自保能力，顯示資源差距將進一步擴大社會不均。

王道一強調，克服「各自為政陷阱」的關鍵，在於有人願意在一開始就投入公共解方，發揮帶頭效果，進而吸引其他「有條件合作者」跟進，形成正向循環，提升整體合作成功率。

研究團隊表示，這項成果展現台大在跨國與跨領域研究上的實力，也為政府制定防災、減碳及公共安全政策提供重要參考。面對氣候變遷與各類風險挑戰，唯有透過公共政策與集體行動，才能避免社會陷入各自為政的困境，提升整體韌性。

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