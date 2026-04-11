淡水坪頂國小歡慶100歲 「三代同堂」校友溫馨傳承

新北市長侯友宜（左4）到場祝賀，與師生、家長一同參與「百年時光寶盒」儀式，為學校寫下跨世代的祝福與期待。（記者羅國嘉攝）

譽為「淡水後花園」的坪頂國小今（11）日歡慶100週年校慶，以「坪頂風華、百年禮讚」為題，吸引歷屆校友回娘家參與盛會。市長侯友宜到場出席，與師生、家長共同參與「百年時光寶盒」儀式，並表揚「三代同堂」校友家族，場面溫馨感人。侯友宜讚許，坪頂國小引進外師推動雙語教育，展現接軌國際的教育韌性，市府會持續挹注資源，支持學校發展特色教育。

侯友宜今日出席校慶致詞指出，坪頂國小擁有得天獨厚的自然環境，是深具特色的森林小學。透過小班制精緻教學，將香草課程與陶藝創作融入校園生活，培養孩子的生態永續觀念與美感、創作能力。同時，學校積極引進外師資源推動雙語教育，讓孩子在山林環境中也能具備國際競爭力。未來市府將持續挹注資源、學習環境，支持學校發展特色教育，讓每個孩子都能在適合的環境中成長。

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百年校慶亮點紛呈，「百年時光寶盒」象徵傳承辦學精神與珍藏學子夢想，而「三代同堂」表揚儀式更體現了家族與學校跨世紀的情感聯繫。今日同步啟用的「坪頂風華・百年禮讚」校史室，展示豐富的老照片與教學軌跡，不少校友駐足於老照片前，重溫童年時光。校長蔡明雄感性表示，學校能穩健前行百年，感謝歷屆家長與社區居民的長期體諒與守護，成為學校最堅實的後盾。

新北市教育局說，坪頂國小百年發展見證地方教育的累積與轉型，也展現新北在特色小校、生態教育與雙語學習上的深耕成果。未來將持續結合學校特色與在地資源，陪伴孩子培養品格力、學習力與行動力，穩健面對未來挑戰。

新北市長侯友宜與坪頂國小學子大合照。（記者羅國嘉攝）

「三代同堂」的校友為侯友宜在校史室導覽解說坪頂百年歷史的文件足跡。（記者羅國嘉攝）

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