基隆銘傳國中研發漏水警示系統 獲世界青少年發明展金牌

基隆銘傳國中電阻式漏水警示系統獲得IEYI世界青少年發明展金牌。（基隆市教育處提供）

「2026年IEYI世界青少年發明展」傳來捷報，在競爭激烈的舞台中，基隆市共榮獲1面金牌、7面銀牌、10面銅牌，其中銘國中學生作品「電阻式漏水警示系統」對基隆多雨的城市，可早期偵測出漏水，加以改善，獲得金牌獎。

IEYI世界青少年發明展強調跨領域整合與解決生活問題能力，學生從觀察生活需求出發，透過科學原理、工程設計與創意思考提出具體方案。

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銘傳國中3位學生共同研發「電阻式漏水警示系統」獲得金牌獎，學生觀察民宅漏水問題常因未能及時發現而造成重大財產損害，對生活造成影響，因此利用水的導電性搭配放大電路，設計出早期偵測系統。

研發過程中，學生一度在水管接頭的偵測技術上遭遇瓶頸，經指導老師的建議下，嘗試以導電銅漆包覆接頭外部，克服難題，成功提升裝置穩定度。學生表示，這段從迷惘到成功的歷程，讓她們學會了團隊合作與解決問題的能力。

本市長期推動創客教育，除建置創客教室外，亦透過教學補給站等計畫，補充雷雕機、紙雕機、3D列印機、創意積木等相關設備，讓學生可以有更優質發揮創意的空間，近年來基隆學子多次從國際發明賽事中脫穎而出，2025年相關的發明展計獲得10個金牌及7個銀牌，其中有的作品受到廠商青睞討論商品化，也有申請多項作品專利。

基隆市政府教育處徐嬿立處長表示，本次獲獎作品涵蓋智慧安全、永續環保、生活便利與公共服務創新等多元面向，顯示基隆市學生能將科技應用於城市與社會需求，具備了優秀的跨域能力，未來將持續深化科技教育與創新實作課程，結合在地議題與國際視野，培養學生主動探究、跨域整合與解決問題的能力。

基隆銘傳國中電子公車感應站牌獲IEYI世界青少年發明展特別獎。（基隆市教育處提供）

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