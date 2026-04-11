動物用藥新制暫緩網友仍續轟揚言抵制 大樹藥局回應了

大樹藥局遭質疑超前部署市場，甚至很早就宣稱是「唯一動物用藥販售許可的寵物店」，讓網友質疑有圖利及壟斷市場的嫌疑，並為此發起抵制聲浪。（圖擷自網路）

動物用人藥爭議延燒，在近日引發許多寵物飼主熱議，農業部昨日邀多個機關團體研商，原定要在7月上路的新制最終決議暫緩。不過大樹藥局遭質疑「超前部署」市場，甚至很早就宣稱是「唯一動物用藥販售許可的寵物店」，讓網友質疑有圖利及壟斷市場的嫌疑，並為此發起抵制聲浪。網友也批評「基層藥師協會」及大樹藥局吃相難看、聯手割韭菜。

針對外界質疑，大樹藥局今也發出聲明，強調「「動物用藥新制」，早於2015 年《動物保護法》修法後，並歷經2018年及2023年草案預告，至2024年2月26日發布管理辦法，並非由大樹藥局推動、主導或提案」。

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聲明也指出，「大樹藥局所期待扮演的角色，是配合公共政策， 作為寵物健康照護的支持者，成為獸醫院、診所與飼主之間的好鄰居、好幫手」、「大樹藥局長期投入家庭健康照護服務，也持續關注寵物健康與寵物照護需求。未來亦期待與獸醫醫療體系及社會各界共同努力」。

台灣動物用藥缺乏，獸醫轉而拿通過動物實驗的人用藥物治療，但台灣藥事法禁止藥商販售給無取許可證的機構，動保法則放寬獸醫師缺藥時可用人藥來治病。政府為此提出「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」（下稱新制），原本預計7月上路，但飼主紛紛在社群發文表達反彈，獸醫師也質疑，新制讓獸醫受到規範，一般藥品應該也可調劑，而非還要再繞一次去藥局，強調新制仍有許多配套不足。

農業部昨日邀防檢署、食藥署、疾管署、獸醫、藥師等各機關團體，研商人藥用在寵物的管制辦法修正草案，會中宣布，將由政府直接公告700多項人藥直接轉為「動物保護用藥」，藥商可直接賣給獸醫，不用再經藥局，但相關配套尚未完善，原定7月1日上路，決議暫緩。

不過昨日在社群上網友持續將矛頭指向「基層藥師協會」及大樹藥局，網友質疑去年9月「基層藥師協會」就曾針對「動物用藥品販賣許可證」發文稱「趁著市場需求擴大，儘早完成申請，取得合法資格，讓您的藥局能合法且順利地服務更多寵物飼主」。而觀察大樹藥局在社群上的宣傳貼文也可發現，該藥局很早就聲稱開設「全台首間有獸醫師駐店諮詢的寵物店」，甚至自稱是「唯一獲得動藥販售許可證的寵物店」。

在先前的新聞報導中大樹藥局也聲稱，新制將讓原本只服務人的藥局，有機會接觸寵物醫療需求，大樹為此將把原本約10家的寵物服務據點，一次擴展到全台400多家藥局門市，導入新的客群與消費需求。之後也將啟動第二階段擴張，目標2027年門市數達520家，2030年朝700家邁進，並挑戰千店規模。

不少網友陸續轉貼相關資訊，並質疑大樹藥局有圖利及壟斷市場的嫌疑，網友指出，「近期才有大量飼主知曉此事之前，大樹已超前部署獸醫師+寵物美容」「大樹藥局提前幾年開始佈局市場，標榜『唯一動物用藥販售許可的寵物店』，然後今年1月，民眾黨立委/藥師公會理事長林憶君督促立法，那這個立法到底是真的想管控藥品？還是只是給大金主（大樹藥局）壟斷市場？」

網友為此發起抵制聲浪，並四處留言提醒其他關注的飼主，批評大樹藥局「唯一許可耶～太獨家了吧」、「爛炸了，為了錢可以掩蓋良心」、「想搞獨占市場，腦筋動到生命來了」。也有人提到「可以去估狗一下大樹藥局的政治獻金，看看都捐給那個政黨喔」、「中資大樹藥局都給我倒一倒」、「原來將近2年前開始佈的大樹寵物就是為了現在啊」、「你們這些人吃相難看至極，說什麼為了毛孩生命權益，那為什麼身為毛孩爸媽的我們不能參加會議？」

前基隆市長林右昌的妹妹、插畫家林宛姿也在社群發文質疑，「這次的寵物用藥87新制，除了民眾黨林憶君，還跟大樹有關！」針對有網友質疑，「最先起始提案的是農業署和衛福部是前藥師公會會長黃金舜留下的燙手山芋，林憶君是最近幾個月才被接替上來的」，林宛姿也貼出「藥師公會全聯會」於今年1月的發文，並質疑該會理事長、立委林憶君主動召集農業部動植物防疫檢疫署進行協調會，在她「明確督促」下，動植物防疫檢疫署於會中作出數點承諾，以確保今年7/1新制順利上路。

網友質疑，大樹藥局很早就在社群上的宣傳貼文聲稱，開設「全台首間有獸醫師駐店諮詢的寵物店」，甚至自稱是「唯一獲得動藥販售許可證的寵物店」。（圖擷自threads）

林宛姿也貼出「藥師公會全聯會」於今年1月的發文，並質疑該會理事長、立委林憶君主動召集農業部動植物防疫檢疫署進行協調會，在她「明確督促」下，動植物防疫檢疫署於會中作出數點承諾，以確保今年7/1新制順利上路。（圖擷自臉書）

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