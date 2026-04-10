體感降溫2℃！北市人行遮陽傘避暑 信義區製造5處「涼點」

台北市將在信義區設置5處人行「遮陽傘」。（台北市都發局提供）

天氣轉熱，炎夏在烈日下停等紅綠燈是一大酷刑，台北市都市發展局推動「體感降溫計畫」2℃目標，將在信義計畫區擇定5處街角，做人行「遮陽傘」打造都市「涼點」，都發局今（10日）表示，已完成設計，將由工務局接續辦理施工事宜，今年夏天將完成5處、8支示範點。

新北市近日在板橋區縣民大道、新站路及新府路二處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，設備自南韓引入，遮陽傘展開直徑約5公尺，收納後僅約60公分，採用太陽能供電，夜間結合LED照明，日間能讓民眾等紅燈時有遮蔭休息的空間，夜間也能提升安全。

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台北市都發局在2024年底公告「擬定『臺北市開發基地體感降溫專案』細部計畫」，希望達成「體感降溫計畫」2℃目標，除了試辦立體綠化示範，也在信義計畫區擇定5處街角，做人行「遮陽傘」示範，打造都市「涼點」。

都發局表示，目前已完成設計，將由工務局接續辦理施工事宜，今年夏天松高路沿線將有3處，分別為基隆路地下道上方公園用地、遠雄信義金融大樓南側公園用地及台北市政府大樓東北角，以及信義路世貿中心國貿大樓東南角、台北101西南角2處。

新北市政府在板橋區縣民大道、新站路及新府路二處路口，試辦「自動化人行道遮陽傘」。（新北市交通局提供）

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