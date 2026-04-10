中小學課後輔導鐘點費 花蓮等多縣市先行同步調高20％

花蓮縣政府宣布，114學年第二學期開始，比照教育部去年宣布調高導師及代課鐘點費20%，課後輔導鐘點費也要同步調升。（資料照）

教育部去年底宣布調漲高國中小代課及兼任教師鐘點費、導師費20%，但沒有同步調高課後輔導鐘點費，包括花蓮等各縣市教師會要求一併調高，以免具有「加班」性質的課後輔導鐘點費，竟比白天的課中鐘點費低，為此包括花蓮等多個各縣市政府經研商後決議同步調高20%，國中調高至540元、國小480元，114學年下學期（2月）起實施。

今年1月花蓮縣教師會曾反映，國小在下午4點後的課後照顧、國中高中第8節課後輔導鐘點費，在教育部宣布調高國中小代課、兼任和超鐘點教師上班期間的鐘點費，國中調升至455元、國小調升至405元之後，因為課後輔導的鐘點費未同步調漲，造成具有加班性質的課輔鐘點費（國中450元、國小400元），低於白天班鐘點費。

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花蓮縣政府教育處長翁書敏說，加班費性質鐘點費低於白天上課鐘點費的不合理現象，原本是要等教育部修法調高，不過各縣市政府討論後決定先行以縣預算支應，調幅比照教育部導師費、代課鐘點費調高20%，因此國中課後鐘點費由現行的450元調升至540元；國小課後鐘點費則由現行的400元調升至480元。

花蓮縣教育處指出，國中小教師課後輔導鐘點費調高後，估計每年700萬元會由縣政府經費支應，調升鐘點費有助於提升課後教師留任率，讓第一線教師在課程設計與生活照顧上投注的熱情與付出，獲得更合理的回報與保障，進而提升教學品質。

由於花蓮產業比較不發達，部分學童來自隔代教養家庭，也有單親或是雙薪家庭因學童下午4點放學，家長還在上班，處長翁書敏也說，花蓮縣一百多所中小學都有開課後輔導班，教育部補助中低收、低收學生費用，一般生是縣府付錢，因此國中小課輔學生都是免費，以指導家庭作業、推廣閱讀寫作外，也兼顧生活照顧與團康體能活動，彌平偏鄉學習落差。

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