追「粉紅超跑」不塞車！ 雲林共享機車擴大借還範圍、還可抽大獎

迎接白沙屯媽祖，雲林縣府攜手共享機車GOShare推出「綠色應援」行動，追媽祖不塞車還能減碳。（雲林縣環保局提供）

白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香，12日深夜起駕，雲林縣府攜手共享機車GOShare推出「綠色應援」行動，16日抵達北港當天加強高鐵及火車站等交通節點車輛調度，並擴大朝天宮、武德宮周邊借還範圍，讓民眾追女神不塞車還能減碳，更有機會拿到「開廂應援禮」及20元騎乘金。

雲林縣環保局長張喬維指出，因應白沙屯媽祖進香期間湧入的人潮，GoShare 在16日當天在高鐵雲林站、斗六火車站及斗南火車站等交通轉運點，全面強化車輛調度與服務量能，另考量交通管制與停車難題，縣府也在北港武德宮及朝天宮周邊規劃「期間限定開放區」，提升借還車的彈性，讓信眾追女神不塞車。

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張喬維表示，為迎接白沙屯媽祖4月13日至16日還有「開廂應援禮」，有300份2026雲林限定應援毛巾及20元騎乘金，民眾在北港、虎尾、斗六等熱區租借共享機車，掀坐墊有驚喜，另拿到應援毛巾者，把配戴毛巾照片上傳GOShare粉專指定貼文，有機會抽中1688元騎乘金。

環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓指出，面對全球氣候變遷與環境永續課題，雲林從2020年10月引進GOShare，現有140輛車，服務地區有斗六、斗南、虎尾、西螺、土庫、北港及古坑綠色隧道，截至今年3月底，用戶有約5萬人，累計騎乘40.2萬多旅次，總里數達190萬公里，減少逾17萬公斤碳排放。

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