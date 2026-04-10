配合奇萊山屋新建工程吊掛建材 小風口停車場封閉

太魯閣國家公園管理處新建奇萊山屋工程，配合直升機吊掛建材，除了暫停奇萊群峰路線入園申請，小風口下停車場即日起至18日封閉，不開放民眾停車，圖為原本的奇萊山屋。（中央社資料照）

太魯閣國家公園管理處新建奇萊山屋工程，配合直升機吊掛建材，除了暫停奇萊群峰路線入園申請，小風口下停車場即日起至18日封閉，不開放民眾停車。

太管處表示，配合奇萊山屋興建第二階段吊掛作業，考量吊掛過程有建材掉落風險，4月1日起至19日，奇萊主、北峰線、奇萊東稜線、奇萊連峰線及奇萊群峰線入園申請暫停入園。

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另外，配合直升機停放及建材放置，太管處表示，即日起至18日小風口下停車場暫停開放；開放時間將配合工程狀況提前或延後。

太管處副處長林忠杉表示，山屋工程進入尾聲，這次是最後一批建材吊掛，組裝後即可完工，後續還有驗收及試營運調整，將另行公告正式開放時間。

奇萊稜線山屋啟用逾30年，因設備老舊且容納人數有限，太管處規劃在舊山屋北邊約50公尺處新建中型山屋，配有乾燥室、廚房、交誼廳、生態廁所、防熊櫃等設備，可容納38人。

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