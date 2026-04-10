為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    配合奇萊山屋新建工程吊掛建材 小風口停車場封閉

    2026/04/10 15:06 中央社
    太魯閣國家公園管理處新建奇萊山屋工程，配合直升機吊掛建材，除了暫停奇萊群峰路線入園申請，小風口下停車場即日起至18日封閉，不開放民眾停車，圖為原本的奇萊山屋。（中央社資料照）

    太魯閣國家公園管理處新建奇萊山屋工程，配合直升機吊掛建材，除了暫停奇萊群峰路線入園申請，小風口下停車場即日起至18日封閉，不開放民眾停車，圖為原本的奇萊山屋。（中央社資料照）

    太魯閣國家公園管理處新建奇萊山屋工程，配合直升機吊掛建材，除了暫停奇萊群峰路線入園申請，小風口下停車場即日起至18日封閉，不開放民眾停車。

    太管處表示，配合奇萊山屋興建第二階段吊掛作業，考量吊掛過程有建材掉落風險，4月1日起至19日，奇萊主、北峰線、奇萊東稜線、奇萊連峰線及奇萊群峰線入園申請暫停入園。

    另外，配合直升機停放及建材放置，太管處表示，即日起至18日小風口下停車場暫停開放；開放時間將配合工程狀況提前或延後。

    太管處副處長林忠杉表示，山屋工程進入尾聲，這次是最後一批建材吊掛，組裝後即可完工，後續還有驗收及試營運調整，將另行公告正式開放時間。

    奇萊稜線山屋啟用逾30年，因設備老舊且容納人數有限，太管處規劃在舊山屋北邊約50公尺處新建中型山屋，配有乾燥室、廚房、交誼廳、生態廁所、防熊櫃等設備，可容納38人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播