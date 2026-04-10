基隆市政府續推補助方案 輔導傳統機車行轉型

基隆市政府召開記者會，今年繼續推動輔導傳統機車行轉型，成為具備油電合一服務能力的友善車行。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑上任推動青年電動機車，曾經一度引起傳統機車行將失業的恐慌心理，市政府與業者溝通下，推動輔導傳統機車行轉型，成為具備油電合一服務能力的車行，比例從1%提升到54%；基隆市副市長邱佩琳說，基隆市現已成為全台電動機車密度最高的城市，市府將持續推動深化穩健友善車行政策，推出相關補助輔導車行提升維修能力的補助方案，推出防火設備添購補助方案，提升電車維修安全防護。

基隆市政府今天（10日）舉行記者會，邱佩琳與基隆市產業發展處長蔡馥嚀、台灣區車輛工業同業公會召集人吳添福、基隆市機車商業同業公會理事長王志偉、全國八大機車原廠代表與機車行業主一同出席，公私協力響應基隆傳統機車行轉型成果。

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邱佩琳表示，基隆市政府去年開始積極輔導傳統機車行轉型，透過維修技師認證及技術培訓等機制，協助業者穩健經營，打造友善車行服務體系。目前具備「油電合一」服務能力的車行比例，已由1%大幅提升至54%，並成功培訓57位技師取得電動機車維修認證。

吳添福表示，放眼全台灣，沒有任何一個縣市像基隆這樣，願意把推動綠能運具當作自家的頭等大事在辦，他要表達高度肯定。王志偉也提到，基隆市府這兩年的輔導，像是一劑強心針，讓傳統車行站在綠能轉型的潮浪尖端，成為衝浪的人。

蔡馥嚀提到，今年增添「防火設備」補助，提升維修電車安全防護。此外，尚未加入友善車行的業者最高可申請20萬元，已轉型的業者仍可申請最高10萬元。最後，今年除了持續推動產業轉型再升級補助計畫，產發處預計於五月中旬推出《兩都騎機》互動小遊戲，民眾只要在家動動手指，就能透過趣味的情境關卡重新認識在地車行，更有機會參與好康抽獎，把 Apple Watch SE3 等總值8萬元的豐富好禮帶回家。詳情請洽潮嚮。山海基隆粉絲專頁。

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