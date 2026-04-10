抗氣候、人力挑戰！漁民導入智慧科技設備 雲縣最高補助100萬

協助漁民因應極端氣候、人力短缺困境，雲林縣府推出智慧養殖補助，有多人申請智慧無人飼料船，節省人力。（記者黃淑莉攝）

極端氣候、人口老化及缺工，養殖漁業面臨困境，雲林縣府祭出500萬元「智慧養殖創新事業補助計畫」，鼓勵漁民導入智慧科技，節省人力及時間成本及提高競爭力，縣府農業處表示，設備補助最高30萬元、智慧養殖創新最高100萬元，4月13日起受理申請。

雲林沿海養殖面積超過3300公頃，主要養殖物種有鰻魚、文蛤、烏魚、台灣鯛、白蝦等，農業處長魏勝德表示，台灣養殖漁業近年面臨極端氣候與人力不足等問題，傳統養殖模式面臨挑戰，為此縣府推動智慧科技導入，希望透過數據化管理與自動化設備，提升養殖效率與品質，提高競爭力，增加漁民收益。

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魏勝德指出，補助計畫分2大類型，第一類智慧養殖設備補助，包括水質感測系統、智慧餵料設備、遠端監控系統及智慧電箱等，每案最高可補助30萬元；第二類是智慧養殖創新事業示範計畫，鼓勵漁民與學界或業者合作，進行技術研發、示範場域建置或創新產銷模式，每案最高補助可達100萬元。

農業處統計，去年有28案申請，多數是「智慧化無人飼料船」，有一案100萬元，為台西「文蛤王」李宗燦申請養殖場域環境監控示範計畫，涵蓋氣溫、土壤、水質、風力等監測，目前已建置完成。

魏勝德強調，智慧養殖已是未來趨勢，鼓勵符合資格漁民朋友踴躍申請，透過科技導入提高競爭力，申請時間4月13日至4月30日，相關資料可上農業處網站或洽詢農業處漁業科05-5522531。

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