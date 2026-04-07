交通部指新北打翻全國的道安努力 新北：3月已改善

針對交通部點名「打翻」各單位的道安努力，新北市府進行回應。（記者黃子暘攝）

交通部公布今年1月的全國各縣市道路安全統計，點名新北市1月有高達44人因交通事故死亡，比去年同期暴增31人，交通部路政道安司長吳東凌更說「一個新北市就把大家的努力打翻了」。對此，新北市府交通局表示，交通事故防制需要長期檢視，才能客觀呈現改善成效，依交通部道安資訊平台統計，去年新北市每10萬人的交通事故死亡6.9人，六都排名第2；受傷1848人是排名第3，整體表現維持平穩。

新北市府副發言人羅婉庭指出，根據新北市交通大隊最新統計，1月的傷亡人數經努力改善後，3月的交通事故A1（造成人員當場或24小時內死亡的交通事故）死亡人數是10人，比去年同期減少2人（-16.7%）；3月交通事故A1+A2（造成人員受傷或超過24小時死亡的交通事故）死傷人數5104人，較去年同期減少1430人（-21.9%）。

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羅婉庭說，新北市府跨局處一起為交通安全努力，無意跟中央鬥嘴，市府更在意民眾的安全和生命。

交通局表示，交通事故防制需要長期檢視，才能客觀呈現交通安全改善成效，而非追求短期數據表現，市府長期整合工程、執法、教育及監理等策略，持續精進交通安全治理，在工程改善方面，新北去年已完成320處路口行人安全設施改善、25.5公里人行道改善、移除129處路側障礙物、40處校園周邊道路改善。

交通局說，持續檢討行人早開時相及專用時相配置；統計行人在交岔路口的事故死亡人數，去年已比前年下降14％；去年辦理機車安全月、交通安全月等多項專案，並定期於道安會報落實每月跨局處研提相關防制對策，同時持續透過教育等多元傳播方式深化各年齡層用路安全觀念。

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