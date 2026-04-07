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    首頁 > 生活

    少子化衝擊！雲林小一新生減200人 縣府︰「維持1人成班」政策

    2026/04/07 16:46 記者李文德／雲林報導
    雲林縣超過150所學校4月18日將辦新生報到，縣府統計，預估新生約4419人，較上學年度少約200人。圖為示意圖。（圖由興華國小提供）

    雲林縣超過150所學校4月18日將辦新生報到，縣府統計，預估新生約4419人，較上學年度少約200人。圖為示意圖。（圖由興華國小提供）

    雲林縣國小小一新生預計4月18日舉辦新生報到，根據戶政資料統計，115學年度新生約4419人，較上學年度少約200人。縣府教育處表示，雖目前縣內有3所國小全校僅剩5班級，但為保障偏鄉學子，仍會維持1人成班政策，確保每位學生受教權。

    雲林縣內共超過150所公立國小，訂於4月18日為小一新生報到日，如虎尾安慶國小，屆時有科學闖關遊戲讓學童同樂外，更安排親子參訪教室等空間，更贈送校內文創磁鐵、鑰匙圈；斗六鎮西國小則是將給予報到新生與家長車輪餅，初步統計將送出超過百份，斗六鎮東國小則有外師安排雙語闖關活動，甚至提供報到家長學生拍立得體驗；麥寮興華國小則有健康小知識等闖關，答對者可以體驗敲洞抽獎，獲得精美禮物。

    教育處指出，預估今年小一新生人數約4240人，較去年少約200人，20鄉鎮市有林內、大埤、二崙、褒忠、東勢、台西、元長、四湖、水林等9鄉鎮新生未滿百人，其中斗六市為最多共923人，東勢鄉則最少僅有45人。

    教育處副處長林慧蓉表示，18日完成報到後，將在5月1日核實班級數，雖然新生數減少，但部分偏鄉小校近年極力發展特色教學，去年有近60所學校招生逆勢成長。

    教育處指出，目前盤點全縣有興昌、山內、中興三所國小僅5個班級，但雲林會持續推動1人成班政策，保障偏鄉學童就學權益。另目前有斗南、鎮西、雲林、斗六、公誠、文昌、虎尾、立仁、越港國小實施總量管制，登記報到後，將另行公布錄取新生名單。

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