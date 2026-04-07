梧棲夜市遭亂丟狗屍 台中動保處通知飼主領回 將依法開罰3000元

死亡的法國鬥犬被人用棉被包裹後丟在草叢。（擷取自臉書「梧棲串起來」）

台中市梧棲區草湳里舊夜市附近長期遭亂丟垃圾，民眾於3月底在當地發現1隻死亡的白色法國鬥犬被包裹在棉被裡丟棄，通報台中市動物保護防疫處，由於犬隻屍體有掃描到晶片，動保處今天通知飼主將犬隻屍體領回處理，因飼主隨意棄置寵物屍體，將依《台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例》罰款3000元。

網友在臉書社群「梧棲串起來」po文表示，梧棲區草湳里舊夜市區域長期被亂丟垃圾，甚至有遊民在當地拉屎，日前更連「狗」都直接棄屍，一隻2歲的白色法國鬥犬屍體被棉被包裹後丟棄在草叢，不排除犬隻生前遭虐待。

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台中市動保處表示，動保處於3月31日接獲通報，帶回該犬隻屍體，由於已經腐爛，難以判定是否受虐，經掃描發現晶片，已通知飼主於今天將犬隻屍體領回處理。

動保處表示，因飼主在犬隻死亡後隨意棄置屍體，依《台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例》第18條，違反寵物屍體處理規定，可處3000元以上15000元以下罰鍰，並得按次處罰，動保處將對飼主開出3000元罰款。

死亡的法國鬥犬被人用棉被包裹後丟在草叢，屍體已明顯腐爛。（擷取自臉書「梧棲串起來」）

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