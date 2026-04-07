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    首頁 > 生活

    豪雨重創苗栗災損逾4億 縣府提報爭取補助

    2026/04/07 16:51 記者彭健禮／苗栗報導
    縣長鍾東錦於今（7）日縣務會議指示各相關單位盡速與各鄉鎮公所完成災損統計，統一由縣府呈報中央爭取補助。（圖由縣府提供）

    縣長鍾東錦於今（7）日縣務會議指示各相關單位盡速與各鄉鎮公所完成災損統計，統一由縣府呈報中央爭取補助。（圖由縣府提供）

    苗栗縣4日豪大雨致災，縣府初步統計全縣各類災損復建需求經費，達4億2422萬餘元，縣長鍾東錦於今（7）日縣務會議指示各相關單位盡速與各鄉鎮公所完成災損統計，統一由縣府呈報中央爭取補助，並強調希望能在一個星期內完成，依輕重緩急逐一解決，讓鄉親盡速回復正常生活。

    苗栗縣4日降下豪大雨，各地累積雨量達300毫米，部分地區時雨量超過100毫米，導致排水宣洩不及，造成多處地區淹水。其中，頭屋鄉沙河溪洪水溢堤，洪水直接淹進民宅；後龍鎮西瓜、香瓜、藍莓等農作物嚴重受損。

    縣府數位研考處指出，此次嚴重豪雨各項災損截至6日統計，包括縣管河川、縣管區排、漁港、鄉鎮市公所G1類水土保持及H3類農路設施工程、農作物、農業設施、畜牧業等災後復健需求經費約3億8087萬元。另外，全縣有69所學校提報災損修繕，概估經費為4335萬8175元。

    縣府社會處報告，此次豪雨造成淹水災情，因為情況較特殊，縣長鍾東錦關心受災民眾生活影響，指示縣府從寬認定、加速協助，並拍板放寬淹水救助與慰問機制。

    認定標準包括，未達現行法定50公分救助門檻，仍實際受到淹水影響，比照過往專案方式，提供20至50公分住戶每戶5000元慰問金；淹水50至100公分者，每戶發給1萬元救助金；另考量淹水超過100公分之住戶復原期較長、生活衝擊更大，發給每戶2萬元救助金。

    社會處表示，此外，原本中央補助規定必須籍在人在，且要原戶籍人口，但考量此次災損情況特殊，還有部分受災戶是租屋人口，因此也放寬租屋災損補助，但必須有居住事實。請淹水受災戶於13日以前之上班日，檢附相關證明，向當地鄉鎮公所提出申請。

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