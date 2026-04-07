連2次流標！ 台中中南區垃圾沒人收 清潔隊硬撐

中區、南區沿街收運垃圾委外業者2次流標，目前由環保局其他區清潔隊支援。（記者蔡淑媛攝）

台中市中區、南區沿街垃圾清運委外廠商清運，分別在去年12月及今年1月合約到期，市府2次招標流標，目前僅能由其他區清潔隊支援，議員張彥彤等議員指出，近幾年市府委外清運弊端叢生，包括將非該區垃圾偷渡混入送焚化爐去化、並另涉及其他清運案件司法案偵辦，要求將委外清運收回自辦。

台中市榮輔、國業、綠野與佑安等4家廢棄物清除公司在去年9月傳出與3、400個社區解除垃圾清除合約，其中一家業者承辦環保局中區及南區垃圾沿街清運業務，卻傳出將私有垃圾混入兩區收運的垃圾，送入焚化爐去化，其他3家業者疑似也涉入該案。

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由於沿街收運垃圾可優先進入焚化爐處理，環保局與委外業者的合約雖訂有焚化總量限制，但一旦超量，僅以超出部分加收費用，並未禁止進廠，相較之下，其他業者若超量，會被拒收及罰款，在台中市垃圾量持續增加的情況下，導致焚化爐前排隊進廠的情形更加嚴重。

張彥彤更直指近幾年委外垃圾清運業務，弊端叢生，廠商藉由承包業務之便，偷渡私有垃圾已到肆無忌憚，甚至有業者涉及司法案件，被調查、羈押，現在環保局招標新業者承攬垃圾清運，在業者無法超量焚化下，恐出現更多形態的非法傾倒，要求環保局拿出有效的管制手段。

張彥彤、楊大鋐、黃佳恬、陳文政、賴順仁等人在議會委員會提案早日停止行政區委外沿街收運垃圾業務，要求收回自辦，並盡速補充清潔隊員及設備，讓垃圾收運合法、正常化，環保局表示，該委託案將在4月以3662萬2500元公開招標，局長吳盛忠指出，贊同議員建議，將研議逐步收回沿街收運垃圾業務自辦。

張彥彤要求環保局早日收回行政區委外沿街收運垃圾業務自辦，並盡速補充清潔隊員及設備。（記者蔡淑媛攝）

吳盛忠會中贊同議員建議，將研議逐步收回沿街收運垃圾業務自辦。（記者蔡淑媛攝）

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