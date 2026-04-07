屏東中正國中2人錄取雄中科學班 新學年資優班增為2班

屏東縣立中正國中數理資優班學生蔡竣翔（左）錄取雄中科學班，指導老師廖志鴻（右）對他相當肯定。（記者羅欣貞攝）

科學力大爆發，屏東縣立中正國中數資班應屆畢業生今年挑戰高雄中學科學班，有多達5人闖進複試，最後有蔡竣翔、蘇上哲2人錄取，該校數理資優班2015年成立，今年是第9屆畢業生，其中8年都有1至2位學生考上雄科班，相當不容易，因為學校總體服務能量增加，新學年數理資優班將從1班增為2班。

蔡竣翔表示，從國二尾聲開始刷考古題，遇到不懂的題目一定要搞懂，同一份考古題就算寫過，過一陣子還要再寫以確保都懂，考前1、2週要保持心態穩定，不要太過緊張，以免影響發揮，也不要覺得平常學校成績好就鬆懈，沒有補習時通常晚上7點讀到9點，讀書時要全心全意非常專注，平常當然也會打電動、打籃球放鬆，他覺得交朋友也很重要，尤其為科學班衝刺補習時，認識很多各領域的同學，互相扶持幫助。

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蔡竣翔在國一、國二參加科展時，都以數學領域獲得屏縣第1名，也錄取中山大學南部高中學生數學科學研究人才培育計畫公費生資格，他表示，其實自己對每科的熱忱差不多，因為以後想念醫學系，每科都要平均好，所以不管數學、物理、化學、生物、地科都非常熱愛，尤其是生物和數學，數學很有趣像語言一樣，帶給自己很多快樂。

指導老師廖志鴻表示，能考上雄科班的學生都有勇於發問、喜歡做實驗、有探究精神、以及極有數理資優天賦等特質；中正國中數理資優班，提供學生課外的加深延伸，以及加速超前的學習資源與環境，今年有5位學生憑藉扎實的基礎與卓越的臨場表現闖入雄科班複試，最終2人錄取，表現精彩。

屏東縣今年共有6名國中生闖進雄科班複試，創下新紀錄，相當不容易，最終3人錄取，除了中正國中蔡竣翔、蘇上哲2人，還有明正國中蔡濟丞。

屏東縣立中正國中數理資優班有兩人錄取115學年雄科班。（記者羅欣貞翻攝）

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